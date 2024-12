Rząd zaktualizował program CPK. Potwierdził termin uruchomienia lotniska

Przewiduje on między innymi wydatki na prace przygotowawcze, projektowe i "zasadnicze roboty budowlane" w łącznej wysokości 131,7 miliarda złotych.

Jak mówi cytowany w rządowym komunikacie minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w zaktualizowanym programie rząd "przyjął możliwe do dotrzymania harmonogramy prac CPK". - Urealnił również założenia finansowe Programu, co pozwoli krok po kroku zrealizować projekt CPK – podkreślił.

Uchwała przewiduje kontynuowanie przygotowania, projektowanie, rozpoczęcie i zakończenie głównych robót budowlanych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie pod Warszawą.

Lotnisko będzie gotowe w 2031 roku, ale ruszy w 2032 roku

Kluczowe inwestycje to zbudowanie "infrastruktury kolejowej, drogowej i uruchomienie lotniska". Urealniony harmonogram zakłada uruchomienie pierwszego etapu lotniska CPK i Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą, CPK i Łodzią oraz zaawansowanie prac budowlanych na odcinkach KDP do Wrocławia i Poznania do końca 2032 roku. To termin podawany już w czerwcu przez premiera Donalda Tuska. Jak deklarował wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, samo lotnisko ma być gotowe w 2031 roku, ale jego uruchomienie nastąpi w 2032 roku, wcześniej trzeba bowiem przeprowadzić testy wszystkich systemów i proces certyfikacji portu.