Polski Holding Hotelowy chce mieć hotele przy CPK. Podpisał umowę na współpracę

Umowa CPK i PHH to przykład synergii spółek skarbu państwa w strategicznym projekcie infrastrukturalnym, jakim jest budowa nowego lotniska – pisze spółka CPK w komunikacie. Rozbudowana baza hotelowa Airport City zwiększy atrakcyjność portu lotniczego i jego otoczenia jako pożądanej lokalizacji inwestycji.

– Dzięki umowie otwieramy etap planowania bazy hotelowej, która będzie wspierać konkurencyjność lotniska. To ważny początek wspólnej drogi CPK i PHH, który określi kształt współpracy inwestycyjnej w realizacji projektów hotelowych w ramach Airport City CPK – mówi prezes CPK Filip Czernicki, cytowany w komunikacie.

– Rozpoczynamy jeden z najambitniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Naszą rolą będzie stworzenie zaplecza hotelowego, które nie tylko odpowie na potrzeby podróżnych z całego świata, ale także podkreśli potencjał polskiej gospodarki i rodzimej branży hotelarskiej. To inwestycja, która będzie miała znaczenie nie tylko dla rozwoju PHH, ale i dla wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i gościnnego – dodaje prezes PHH Rafał Kincer.