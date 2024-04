Brytyjska branża turystyczna: Brakuje pracowników i zrównoważonej gospodarki

Rząd powinien wesprzeć branżę turystyczną

Organizacja podkreśla, że nowy rząd powinien mocniej się skupić na produkcji biopaliwa lotniczego (SAF). W ten sposób apeluje o wypełnienie zobowiązania wybudowania pięciu fabryk SAF na początku nowej kadencji parlamentu. Politycy powinni też poprzez zachęty pozyskać prywatnych inwestorów, którzy zainwestują w ten biznes. Co ważne, stosowanie ekologicznej kerozyny nie może spowodować podwyżki cen biletów lotniczych. Rząd powinien wspierać też rozwój nowych technologii, w tym lotów elektrycznych i napędzanych wodorem.

Abta domaga się też zmian w zasadach finansowania praktyk zawodowych tak, by przedsiębiorstwa miały większą elastyczność w korzystaniu z przydzielonych im środków. Dzięki temu pracownicy mogliby korzystać z szybkich kursów i podnosić kwalifikacje, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy. Abta apeluje też o zatwierdzenie kursów dokształcających, które mają zastąpić obecne, które od września 2026 roku przestaną być finansowane. Rząd powinien też współpracować z zagranicznymi instytucjami w zakresie e-wiz i elektronicznego systemu zezwoleń na wjazd. Organizacja przestrzega przed podnoszeniem podatków lotniczych i nakładaniem kolejnych za emisję dwutlenku węgla i innych opłat.

Turystyka to przyszłość, nie można jej lekceważyć

Tanzer podkreśla, że z prognoz wynika, że branża turystyczna będzie rozwijać się szybciej niż inne sektory, a nowy rząd powinien wykorzystać możliwości, jakie stwarza turystyka wyjazdowa, by jeszcze bardziej pobudzić gospodarkę.

Na razie data kolejnych wyborów nie jest znana, ale, jak mówi Luke Petherbridge, dyrektor ds. Public Relations w Abta, należy je ogłosić jeszcze w tym roku. To też moment, by przedsiębiorcy określili, czego powinna oczekują od przyszłego rządu.