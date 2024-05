Koncern TUI rusza na ratunek podwodnego świata Balearów. „To wspólny interes”

– Środowisko morskie Balearów jest nie tylko jednym z najważniejszych siedlisk przyrodniczych w Europie, ale także podstawą sukcesu gospodarczego i rozwoju społecznego wysp – mówi cytowany w komunikacie TUI Alexander Pańczuk, dyrektor wykonawczy Fundacji TUI Care. – Nasz nowy projekt realizowany z Fundacją Marilles wykracza poza ochronę siedlisk naturalnych, podkreślamy również potencjał turystyki, jako źródła pomocy [lokalnej społeczności]. Sektor turystyczny może bardziej postarać się, by zapewnić ochronę środowiska morskiego na Balearach – leży to we wspólnym interesie zarówno lokalnych społeczności, jak i turystów.

- Zdrowe środowisko morskie ma kluczowe znaczenie dla sytuacji gospodarczej Balearów, dla mieszkańców i turystów – dodaje dyrektor Fundacji Marilles Aniol Esteban. – Sprawienie, aby Baleary stały się wzorem w ochronie mórz i oceanów, wymaga zaangażowania się turystyki, rybołówstwa i żeglarstwa. Ich przyszłość w perspektywie długoterminowej zależy od poprawy stanu siedlisk morskich i przybrzeżnych. Będzie to wymagało zmniejszenia presji, jaką dzisiaj człowiek wywiera na środowisko, zapewnienia zrównoważonej działalności i inwestowania w odnowę wrażliwych siedlisk i gatunków - wyjaśnia.

Dyrektor ma nadzieję, że partnerstwo z TUI zainspiruje inne podmioty z branży turystycznej do inwestowania w ochronę mórz i przyspieszy wdrożenie turystyki zrównoważonej.

TUI Sea the Change Balearics chce też rozwijać mało znany jeszcze produkt turystyczny, tzw. "pescaturismo". Chodzi o wycieczki, w czasie których goście dołączają do rybaków na pół dnia lub cały dzień i poznają ich pracę, kulturę i wyzwania związane z ochroną mórz.

W ramach projektu będą również organizowane szkolenia stacjonarne i internetowe dla 30 lokalnych organizacji wspierających ochronę środowiska morskiego. Wybranym organizacjom TUI zaoferuje 12-miesięczny program mentoringowy, prowadzony przez eksperta ds. rozwoju zawodowego.