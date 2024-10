„Razem w podróży” – dzięki nowej platformie łatwiej będzie prowadzić turystyczny biznes

Platforma Together in Travel powstała z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, którym trudno przebić się w dyskusji o potrzebach i wyzwaniach. Firmy te zazwyczaj nie mają też pieniędzy, by zainwestować w swój rozwój na poziomie, jaki jest dostępny w większych organizacjach. Szczegóły projektu przedstawiono w czasie szczytu WTTC, w Perth w Australii Zachodniej.

Dostęp do wiedzy i szkoleń gwarancją zdrowego biznesu w turystyce

Platforma umożliwia nawiązywanie kontaktów i korzystanie z programów edukacyjnych. To też bogactwo treści przydatnych przedsiębiorcom. Od przyszłego roku będzie można je subskrybować – za to trzeba będzie już zapłacić, ale inicjatorzy obiecują, że w zamian użytkownicy dostaną jeszcze więcej korzyści i dostęp do dodatkowych funkcjonalności.

Twórcom chodzi o to, by zachęcić firmy do dzielenia się pomysłami i narzędziami, które mogą wspomóc rozwój przedsiębiorstw. - Małe i średnie firmy są kamieniem węgielnym podróży i turystyki, miliony przedsiębiorstw świadczą usługi klientom, tworzą innowacyjne start-upy i dostarczają wiedzy o lokalnych warunkach większym partnerom – mówi prezes i dyrektor generalna WTTC Julia Simpson w komunikacie z wydarzenia.

Z kolei wiceprzewodniczący ds. członkostwa w WTTC Matthew Upchurch, uważa, że powołanie społeczności Together in Travel kamień milowy w misji organizacji reprezentowania interesów MŚP w branży turystycznej i wspierania ich rozwoju firm. - W miarę jak sektor turystyczny stawia czoła globalnym wyzwaniom jak pandemia, inicjatywy takie jak ta są niezbędne do budowania odporniejszej i stabilnej przyszłości wszystkich zaangażowanych stron – tłumaczy.