Ras al-Chajma: Wkrótce połączą nas z Polską loty czarterowe

- Mamy około 8 tysięcy pokojów hotelowych, z czego prawie połowa należy do hoteli pięciogwiazdkowych. Około 90 procent wszystkich pokojów znajduje się w obiektach położonych przy plaży, ale mamy też luksusowy ośrodek na pustyni - Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert. Większość naszych hoteli oferuje pakiety all inclusive, a dzisiaj turyści właśnie tego szukają, bo nie chcą ponosić dodatkowych kosztów - wskazywał Iyad Rasbey. - Co warto podkreślić, nasze all inclusive jest w wysokim standardzie, jeden z hoteli wlicza do niego nawet room service 24 godziny na dobę - dodawał.

Co najmniej 3 miliony turystów do 2030 roku

W 2019 roku Ras al-Chajmę odwiedziło niecałe 1,1 miliona turystów. Przyjęty przez emirat plan zakłada zwiększenie ich liczby do co najmniej 3 milionów do 2030 roku. Aby można było taki wynik osiągnąć, konieczne będzie podwojenie liczby pokojów hotelowych, a także stworzenie nowych produktów turystycznych i atrakcji. Na przykład w 2027 roku Ras al-Chajma zamierza otworzyć hotel marki Wynn z kasynem, jako pierwsze miasto w ZEA.

Plany te, zapewniał Iyad Rasbey, realizowane będą zgodnie z założeniami nadrzędnej idei, którą jest zrównoważony rozwój. - Nie jest to tylko puste słowo, które służy do promowania się. Będąc „przyrodniczym” emiratem, stosujemy zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkim, co robimy - mówił wiceprezes.

Rasbey ogłosił też, że Ras al-Chajma jako pierwsze miejsce na Bliskim Wschodzie i jedno z niewielu na świecie otrzymała 9 października tak zwany Srebrny Certyfikat zrównoważonego rozwoju, przyznawany przez ośrodek badawczy EarthCheck z siedzibą w Brisbane, specjalizujący się w ocenie poziomu zrównoważonego rozwoju kierunków turystycznych.

Ponadto RAKTDA uruchomiła własny program certyfikacji dla podmiotów turystycznych, oparty na systemie certyfikacji EarthCheck.