Ruszyły targi turystyczne TT Warsaw. Krajem partnerskim Rumunia

Mołdawia i Bułgaria zapraszają na winne szlaki

Mołdawia prezentuje się jako kierunek „nieoczywisty i nieskażony masową turystyką”, oferujący m.in. podróże winnymi szlakami i city breaki w „klimatycznym Kiszyniowie”. Na gości czekają przedstawiciele Narodowego Stowarzyszenia Turystyki Krajowej i Przyjazdowej Mołdawii (ANTRIM), Stowarzyszenia Turystyki Medycznej, organizacji turystycznych Dnestr i Prutul de Jos, Urzędu Miasta Kiszyniów, winiarni Cricova, kompleksu Eco-Village Văleni i Campingu pe Toloaca.

- Targi TT Warsaw to dobra okazja, by porozmawiać z przedstawicielami naszej branży i poznać ofertę turystyczną Mołdawii, którą w ostatnich latach znacząco rozbudowaliśmy, tworząc nowe szlaki turystyczne i inwestując w infrastrukturę - mówi dyrektor ANTRIM Elena Stepanov.

- Już dziś serdecznie zachęcam do przyjazdu do Kiszyniowa na weekend. Jestem przekonana, że wyjątkowa mołdawska gościnność zachęci do zaplanowania kolejnych wyjazdów, np. szlakiem winnic czy lokalnych gospodarstw, gdzie można się wyciszyć, zasmakować tradycyjnej kuchni i poznać lokalne atrakcje - dodaje.

Bułgaria zachęca do rozmów z touroperatorami, hotelarzami i reprezentantami narodowego przewoźnika Bulgaria Air, a także do zapoznania się z bułgarskimi winami i szlakami winnymi, które przedstawi Tomasz Prange-Barczynski (23 listopada, godz. 12, sala nr 1 w hali D).

Litwa zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Trok, Birsztan, Druskiennik, Połągi i Neringi i prezentację tych kurortów (23 listopada, godz. 13, sala konferencyjna nr 2 w hali D), a po prezentacji na pogawędkę i degustację litewskich specjałów.

Na scenie głównej z kolei odbędą się prezentacje regionów, atrakcji turystycznych, tradycji, tańców ludowych Rumunii, Bułgarii, Peru, Litwy i innych krajów, a także polskich regionów, m.in. Mazowsza czy Lubelszczyzny.