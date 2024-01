Ponad połowa Polaków planuje zimowy wyjazd. Więcej wybierze Polskę

Podczas zimowych wyjazdów zagranicznych niemal połowa polskich turystów zamierza wykupić pakiety pobytowe w hotelu lub pensjonacie, z samych noclegów w hotelu lub pensjonacie skorzysta 17 procent , a z innych płatnych miejsc noclegowych 14 procent wyjeżdżających.

Na ferie czy na święta?

Najpopularniejszym terminem wyjazdu są ferie szkolne (35 procent wskazań). Niemal co piąty respondent w swoją główną podroż zimową planował wyjechać w okresie świąteczno-sylwestrowym, a 31 procent w innym terminie zimowym.

- Wysoki odsetek Polaków, dla których okres zimowy jest momentem wypoczynku i złapania oddechu, doskonale pokazuje świadomość naszego społeczeństwa, jak istotny jest relaks i zdrowy balans w codziennym życiu pełnym wyzwań. Rodzima oferta turystyczna prezentuje szeroki wachlarz możliwości spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny sposób, co z pewnością miało wpływ na to, że w porównaniu z poprzednim sezonem mniejsza liczba urlopowiczów postawiła wyłącznie na wyjazdy zagraniczne, a to z kolei powinno zaowocować przyzwoitymi wynikami dla polskiej branży - mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.

Na tydzień lub krócej

Niemal połowa planujących zimowy wypoczynek wyjedzie na 4-7 dni. Mniej więcej co dziesiąty wyjeżdżający spędzi poza domem tylko 2-3 dni. Tyle samo jest osób, które wyjadą na 8-10 dni oraz tych, którzy wyjadą na dłużej niż dwa tygodnie. Wyjazdy krajowe będą średnio nieco krótsze od wyjazdów zagranicznych.

Niemal trzech na dziesięciu wyjeżdżających planuje swój zimowy urlop zazwyczaj na około miesiąc przed wyjazdem, natomiast 31 procent dwa-trzy miesiące przed lub jeszcze wcześniej. Z dwu- lub trzytygodniowym wyprzedzeniem decyzje o wyjeździe podejmuje 16 procent, natomiast w ostatniej chwili, czyli w ostatnim tygodniu przed podróżą co dziesiąty wyjeżdżający. Tzw. „okienko rezerwacyjne” jest krótsze w wypadku wyjazdów krajowych niż zagranicznych.