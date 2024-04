Badanie. 60 procent Polaków nie planuje wyjazdu na majówkę

Tegoroczna majówka będzie wyjątkowo długa - biorąc trzy dni urlopu, można przedłużyć weekend aż do siedmiu dni. Mimo to, jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener, w tym roku w czasie majówki w domu zostanie 60 procent Polaków. Dla porównania dwa lata temu było to 47 procent badanych.

31 procent planuje wyjazd krajowy (45 procent w 2022 roku), a 9 procent wyjedzie na wycieczkę zagraniczną.

Co więcej, ośmiu na 10 Polaków będzie podróżować na własną rękę, a zaledwie 15 procent skorzysta z oferty biur podróży.