Rejsy wycieczkowe odbudowują się szybciej niż inne formy turystyki - wynika z raportu „State of the Cruise Industry Report” opublikowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Rejsów Wycieczkowych (Cuise Line International Association, CLIA).

Według danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w 2023 roku turyści odbyli 1,3 miliarda podróży zagranicznych, co oznacza, że turystyka na świecie wciąż jest na minusie względem 2019 roku - do wyrównania wyniku brakuje jej 12 procent. Sama turystyka rejsowa przekroczyła natomiast wynik z 2019 roku o 6,8 procent.

Statki wycieczkowe przewiozły w sumie 31,7 miliona pasażerów, najwięcej w Ameryce Północnej - 18,1 miliona (wzrost o 17,5 procent), za którą uplasowała się Europa z 8,2 miliona pasażerów (plus 6,5 procent). Trzecie miejsce zajęła się Azja z wynikiem 2,3 miliona pasażerów (minus 37,7 procent).

CLIA

Amerykanie mistrzami rejsów po Karaibach

W podziale na kraje bezkonkurencyjne okazały się Stany Zjednoczone z wynikiem 16,9 miliona pasażerów (więcej o 19 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy — 2,5 miliona (minus 3 procent), Wielka Brytania — 2,2 miliona (plus 15 procent), Australia — 1,2 miliona (plus 1 procent), Włochy — 1,2 miliona (plus 24 procent), Kanada — 1 milion (minus 1 procent), Brazylia — 740,5 tysiąca (plus 30 procent), Hiszpania — 586,8 tysiąca (plus 6 procent), Francja — 575,5 tysiąca (plus 6 procent) i Chiny — 156,8 tysiąca (minus 92 procent).