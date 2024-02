Ekolodzy skarżą armatora statków wycieczkowych TUI Cruises. Powód - greenwashing

Powodem są deklaracje armatora, że do 2050 roku organizowane przez niego rejsy wycieczkowe będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. To, zdaniem Deutsche Umwelthilfe, cel nierealny. TUI jednak potwierdza, że zamierza spełnić obietnicę, nie widzi powodu do oskarżania go o greenwashing.