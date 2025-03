Obiekty UNESCO, wyspy i noclegi na plaży pod gwiazdami - północne Niemcy reklamują się w Polsce

Polska plasuje się w pierwszej dziesiątce najważniejszych rynków źródłowych, między piątym a ósmym miejscem.

Paradoksalnie dobre wyniki nie idą w parze z wiedzą Polaków o północnych Niemczech, która zdaniem gospodarzy spotkania jest dość słaba.

- Północne Niemcy nie są jeszcze miejscem, w którym Polacy spotykają na urlopie swoich sąsiadów i rodziny, nawet w szczycie sezonu. Dlatego reklamujemy je hasłem „Poznaj nieznane” - uzupełnił Pędzik.

Z drugiej strony sporą zachętą do podróży jest bliskość obu krajów i dobra komunikacja - z Polski do północnych Niemiec można dostać się samolotem do Hamburga, promem do Rostocku lub pociągiem do wielu miast z przesiadką w Berlinie.

Więcej o atrakcjach północnych Niemiec opowiedział Eike-Christian Fock.