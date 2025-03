Targi turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu. „Można uznać, sezon za otwarty”

We Wrocławiu trwają Międzynarodowe Tragi Turystyki i Czasu Wolnego. Dolny Śląsk, którego część dotknęła w zeszłym roku powódź, zaprasza do odwiedzania turystów z samego regionu, z kraju i z zagranicy. Impreza pokazuje, że jest gotowy do ich przyjęcia.