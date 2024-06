Coral Travel szkolił i bawił agentów turystycznych podczas Summer Fest 2024

- Stale poszerzamy działalność o nowe kierunki i usługi – wyjaśnia cytowany w komunikacie touroperatora zastępca dyrektora generalnego Coral Travel Poland Erdem Fidan. - Stajemy się operatorem, w ofercie którego nasi klienci i agenci znajdują wiele kierunków i produktów. Mamy za sobą bardzo silną grupę Coral Travel Group, dlatego potrafimy otworzyć znacznie więcej kierunków, ale wolimy robić to spokojnie, starannie się do tego przygotowując, uwzględniając dynamikę rynku i nasze możliwości, by zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie.

Zastępca dyrektora generalnego Coral Travel Poland Erdem Fidan zapewniał agentów turystytcznych, że jego firma ciągle poprawia jakość obsługi klientów Coral Travel Poland

– 25 lat działania na polskim rynku i stabilna i profesjonalna struktura organizacyjna są potwierdzeniem, że odnieśliśmy sukces. Nasi pracownicy mają długi staż pracy i są ekspertami w swoich dziedzinach. Posiadamy także odpowiednią liczbę pracowników zmotywowanych do obsługiwania naszych agencji sprzedaży i klientów. To bardzo ważne elementy we współpracy z partnerami biznesowymi – dodaje Fidan.

Touroperator podzielił się z gośćmi wynikami badań satysfakcji klientów, w których jedną z najwyższych ocen, 4,8 punktu na 5, dostała ,,obsługa sprzedaży’’.

- Zawsze wierzyliśmy w profesjonalizm właścicieli i pracowników biur podróży.Ci, z którymi współpracujemy są ekspertami w swojej dziedzinie. Od początku naszej działalności zadowolenie klientów i zapewnienie im udanych wakacji było dla nas jednym z najważniejszych celów. Chcemy, by postrzegali nas jako zaufanego, godnego polecenia organizatora wyjazdów i, żeby tak samo dobre zdanie mieli o naszych agentach. Wtedy grono zadowolonych, powracających klientów będzie rosło. Dzięki naszym doświadczonym pracownikom, starannie dobranym partnerom hotelowym i profesjonalnym, zadowolonym z wyników agencjom sprzedaży, osiągamy ten cel. W naszym badaniu satysfakcji klientów przeprowadzonym w pierwszej połowie 2024 roku wskaźnik rekomendacji dla Coral Travel wynosi prawie 90 procent. To dowód, że osiągnęliśmy założony poziom satysfakcji.