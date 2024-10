Agata Gościńska

AGATA GOŚCIŃSKA – Współwłaścicielka i dyrektor zarządzająca w VIVENTUM obecnie PREZES STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW INCENTIVE TRAVEL (SOIT)

Wyzwania współczesności w kontekście zdrowia psychicznego i zarządzania w świecie VUCA

Współczesny post-pandemiczny świat określany mianem VUCA charakteryzuje się zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) i niejednoznacznością (ambiguity). Te czynniki nie tylko wpływają na codzienne funkcjonowanie organizacji, ale także bezpośrednio oddziałują na zdrowie mentalne i fizyczne i wydajność pracowników. Długotrwała presja na osiąganie wyników, przy stale rosnących oczekiwaniach rynkowych i konieczności szybkiej adaptacji, jest przyczyną chronicznego stresu, powodem wypalenia zawodowego i życiowego, w skrajnych przypadkach różnież depresji. Problem ten dotyczy szczególnie liderów, którzy nie tylko zarządzają zespołami, ale też odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej i standardów dobrostanu w pracy.

Skutki zdrowotne i biznesowe: work-life balance

Rosnąca liczba badań wskazuje na bezpośrednią korelację między nadmiernym stresem zawodowym a obniżoną efektywnością pracy. Zespół zarządzający, pozbawiony strategii wellbeing, nie tylko obniża własną skuteczność, ale również negatywnie wpływa na morale i efektywność zespołów. Odpowiednie zarządzanie równowagą między życiem zawodowym a prywatnym staje się zatem kluczowe, zwłaszcza w branżach takich jak incentive travel, które są narażone na wysoką presję ze względu na oczekiwania dotyczące jakości obsługi i realizacji nieprzewidywalnych potrzeb klientów.

Przyszłe wyzwania zdrowotne: rosnące znaczenie zdrowia psychicznego

(WHO) podaje, że depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Branże o wysokiej intensywności pracy, wysokiej ekspozycji na stres - takie jak turystyka i organizacja wydarzeń, powinny zatem rozważyć wdrażanie długofalowych programów wsparcia zdrowia mentalnego i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Działania te obejmują edukację i prewencję na temat zdrowia psychicznego i fizycznego , minimalizowanie bodźców negatywnych, tworzenie programów prozdrowotnych. Podejmowanie działań wellbeing wpływa na miedzy innymi: większe zaangażowanie w pracę, wyższą produktywność i kreatywność, mniejsze ryzyko konfliktów, niższą absencję i rotację, co w efekcie przekłada się na zadowolenie klientów i wyższy wynik biznesowy.

Rozwój kluczowych kompetencji liderów w odpowiedzi na zmieniający się rynek pracy

Przywódcy organizacji muszą dziś dysponować kompetencjami pozwalającymi na adaptację do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Kompetencje miękkie, takie jak inteligencja emocjonalna, empatia i zdolność do efektywnego zarządzania emocjami zespołu, są obecnie niezbędne do utrzymania zdrowej kultury organizacyjnej. W sektorze incentive travel, gdzie kluczowe jest szybkie reagowanie na zmienne oczekiwania klientów i warunki zewnętrzne, liderzy muszą umiejętnie dostosowywać swoje podejście. Umiejętność zarządzania własnym stresem oraz wspierania zespołu staje się kluczowa dla budowania zespołu, który potrafi skutecznie działać w trudnych warunkach.

ESG jako element strategii zarządzania

Wraz ze wzrostem znaczenia odpowiedzialności środowiskowej (Environmental), społecznej (Social) i ładu korporacyjnego (Governance), firmy z sektora incentive travel coraz częściej włączają aspekty ESG do swojej strategii działania. Wdrażanie inicjatyw ESG oznacza nie tylko dbałość o zrównoważony rozwój i redukcję wpływu na środowisko naturalne, ale również aktywne działania wspierające dobrostan pracowników. Organizacje, które integrują ESG z codziennymi praktykami biznesowymi, przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji pracowników, lojalności klientów i rozwoju zrównoważonej wartości marki. W kontekście ESG ważne jest, aby firmy wspierały work-life balance, zdrowie psychiczne oraz bezpieczeństwo pracy, co nie tylko pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, lecz także wzmacnia jego konkurencyjność i długofalową stabilność.

Aktualne trendy w zarządzaniu work-life balance

Dzisiejsze podejście do zarządzania równowagą między życiem zawodowym a prywatnym obejmuje następujące kluczowe trendy:

1. Elastyczność w organizacji pracy – możliwość dostosowania godzin pracy i miejsc, z których pracujemy, pozwala liderom i zespołom efektywniej zarządzać czasem.

2. Technologie wspierające zarządzanie czasem i stresem – nowoczesne narzędzia do zarządzania projektami i kalendarzami, w tym wsparcie sztucznej inteligencji, pomagają w planowaniu zadań i minimalizacji stresu.

3. Cyfrowy detoks i ograniczenie nadmiaru bodźców – ograniczenie pracy po godzinach i nadmiaru informacji poprawia koncentrację i minimalizuje wypalenie.

4. Budowanie zdrowych nawyków fizycznych – regularne ćwiczenia fizyczne oraz zdrowa dieta sprzyjają zdrowiu psychicznemu i wzmacniają odporność na stres.

5. Wsparcie psychologiczne i coaching – dostęp do profesjonalnego wsparcia psychologicznego pomaga liderom i pracownikom w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi.

6. Równoważenie priorytetów – liderzy, którzy dbają o równowagę między obowiązkami zawodowymi i prywatnymi, są bardziej efektywni i zadowoleni, co wpływa na całą organizację.

Moje wsparcie wellbeing w pracy lidera

Jako właściciel firmy incentive i organizator wyjazdów doskonale rozumiem wyzwania związane z dynamicznym i intensywnym trybem pracy. Prowadząc grupy klientów, pełnię różnorodne role – od opiekuna, przewodnika po animatora, praktycznie cały mój czas podporządkowany jest grupie klientów, z którymi podróżuję.

Każde doświadczenie, które współtworzę, wymaga ode mnie pełnej dyspozycyjności, uważności i zaangażowania, co z czasem potrafi być wyczerpujące. Właśnie dlatego szczególną wagę przykładam do regularnych praktyk, które pomagają mi utrzymać równowagę i zapewniają niezbędną regenerację.

W trakcie wyjazdów staram się wykorzystać każdą dostępną chwilę na odpoczynek.

Czasem jest to krótki spacer po okolicy, innym razem relaksująca sesja w spa, która pozwala odprężyć się po intensywnym dniu pełnym kontaktu z klientami. Czerpię również przyjemność z lokalnej kuchni i odkrywania nowych smaków, które traktuję jako drobne rytuały relaksu. Staram się też znaleźć czas na kontakt z naturą – otoczenie pięknych krajobrazów, świeże powietrze, szum morza, szelest gałęzi drzew muskanych wiatrem działają na mnie kojąco, umożliwiając wyciszenie i nabranie energii do dalszej pracy.

Po powrocie do domu stawiam na czas dla siebie i moich bliskich. Bycie z rodziną, dbanie o moje pasje, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz chwile spędzone z moimi kotami, wolne weekendy bez komputera, z ograniczonym kontaktem z moim telefonem. Te nawyki, nad którymi nie ukrywam musiałam długo pracować pozwalają na głębszy odpoczynek psychiczny i ograniczenie bodźców. Dzięki temu po zakończeniu dnia czy tygodnia pracy mogę w pełni odpocząć, a rano zaczynam z nową energią, gotowa na kolejne wyzwania.

Podsumowanie

Poruszylam istotę work-life balance ponieważ zbliża się najważniejsze wydarzenie w branży wyjazdów motywacyjnych – Incentive Day.

Incentive Day to kluczowe wydarzenie w branży incentive, które łączy w sobie celebrację osiągnięć oraz konferencję poświęconą najważniejszym w obecnej chwili tematom. Jest to czas, w którym nie tylko świętujemy sukcesy, ale także angażujemy się w działania mające na celu pomoc osobom i społecznościom w największej potrzebie. SOIT jako stowarzyszenie liderów i ekspertów incentive travel nieustannie dąży do wyznaczania standardów profesjonalizmu, dlatego organizacja tego wydarzenia stanowi doskonałą okazję do dzielenia się najlepszymi praktykami i wsparcia branży poprzez podejmowanie najważniejszych i najbardziej palących kwestii, które dotyczą nie tylko branży incentive travel, ale także szeroko pojętego biznesu.

W tym roku, nasza uwaga koncentruje się na temacie work-life balance i wellbeing. W obliczu wyzwań, jakie niosą czasy postpandemiczne, kwestie równowagi między życiem zawodowym a osobistym oraz zdrowia psychicznego stają się priorytetowe dla liderów i pracowników w każdej organizacji. Uznajemy, że dobrostan liderów ma bezpośredni wpływ na wyniki biznesowe i zadowolenie klientów, co czyni ten temat niezwykle istotnym.

Podczas Incentive Day pragniemy inspirować do wprowadzenia pozytywnych zmian, które będą służyły nie tylko liderom, ale również całym zespołom, w których pracują.

Nasze dyskusje na temat work-life balance i wellbeing mają na celu stworzenie przestrzeni do wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania strategii, które wspierają zdrowie psychiczne i efektywność w pracy.

Maja Szura

MAJKA SZURA – współwłaścicielka biura podróży POLKA TRAVEL

Klienci postawili na nową jakość podróży. Nie wystarczy elegancko i z efektem WOW, ale musi to być jeszcze podroż wartościowa, zaspokajająca potrzeby wyższe. Od wielu lat nasze programy incentive budujemy z dbałością o live balance i mindfulness. Tak samo jak poznanie nowych miejsc i kultur, równie ważny jest dla nas dobrostan psychiczny Gości. Zależy nam, aby Uczestnicy wyjazdu zdobywali nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. A może dzięki warsztatom odkryją w sobie nowy talent i np. zajęcia kulinarne, masażu terapeutycznego, muzyczne czy taneczne czy sportowe staną się formą odskoczni po całodziennym dniu pracy? Od kilkunastu lat podróże tematyczne, z aktywnym udziałem w warsztatach związanych z lokalną kulturą są naszą domeną.

Świat wielu miejscach już przygotowany jest na podróżowanie w klimacie life balance. Kilka dni temu brałam udział w targach branżowych MICE w Singapurze, sprawdzając nowości, które możemy wykorzystać przy realizacji grup incentive. Nowo otwierane hotele zaprojektowane są w stylu lifestylowym, czyli nie tylko są miejscem do spania, ale mają stworzyć interakcje z Gośćmi na zasadzie kontrastu i zaskoczenia, na przykład wchodząc do hotelu, tuż przy lobby jest mała piekarnia z domowymi ciastami, unosi się słodki zapach, który mnie skojarzył się z czasem dzieciństwa, wizytami u babci i od razu budził uśmiech. Poczułam się jak w domu. W klimatycznym, porośniętym bujną zielenią lobby jest biblioteka, można pożyczyć coś do poczytania wieczorem. Nieco w głębi jest dizajnerski butik odzieżowy, dla tych którzy czegoś zapomnieli, bagaż nie doleciał, a może po prostu lubią zakupy. Czyli będąc w delegacji możecie równocześnie znaleźć chwilę na lifebalance i położyć się wśród bujnej zieleni z książką i ciastem.

Nie tylko hotele, ale i lotniska Azji stawiają na podróże w klimacie life balance. W Malezji lotnisko zakontraktowało kilku profesjonalnych muzyków, którzy grają w różnych przestrzeniach dla oczekujących na loty: gitarzystę, saksofonistę i pianistę. Obserwowałam, jak muzyka budzi uśmiech, podróżni wchodzą w interakcję, wspólnie dobierają repertuar, śpiewają lub nawet grają. Sama, chcąc skorzystać z koncertu jak najpełniej, byłam ostatnią osobą wsiadającą na pokład samolotu. To świetne działanie terapeutyczne z efektem WIN WIN.

W Indiach południowych, w Kerali współpracujemy z obiektem będącym połączeniem eleganckiego hotelu i sanatorium, w którym można się wyciszyć, oddać się medytacji, naturopatii, zabiegom ajurwedy, które pomagają zrelaksować ciało i umysł, a nawet można zdecydować się na detoks cyfrowy, wówczas zostawiamy telefon „w przechowalni”. W takim miejscu nawet kilkudniowy detox potrafi być niesamowitym zastrzykiem energetycznym, zapewniającym wyjątkową podróż w głąb siebie.

Każdy z tych elementów oddziałuje na emocje i dzięki temu podroż jest bardziej wartościowa i zostanie zapamiętana na długo.

Program „kierunek człowiek” włączyliśmy już dawno, także w Polsce. Kreatywne warsztaty z lokalnymi artystami, którzy często nie są medialni, nie posiadają stron internetowych pozwalają Gościom wyjazdów incentive na poznanie Polski inaczej, a twórcom na możliwość zaprezentowania swojej pasji i sztuki. Wplatając takie nieoczywiste elementy do naszych programów wspieramy lokalną społeczność w polskich regionach. Zależy nam, aby to były wartościowe realizacje i aby obie strony czerpały z nich radość i satysfakcję.

Marcin Łukaszewicz

MARCIN ŁUKASZEWICZ – Współzałożyciel i Sales & Marketing Director ACTIVZONE

Wellbeing na walizkach

Rynek pracy w ostatnich dwudziestu latach rozrósł się w PL ogromnie, a uczelnie nie nadążają z kształceniem poszukiwanych specjalistów. Jeśli do tego dołożymy kuszące oferty lepiej płatnej pracy w krajach zachodniej europy to mamy przepis na sytuację, w której dobry pracownik i jego dobrostan (wellbeing) staje się największą wartością firmy.

Coraz więcej firm stara się o ten dobrostan zadbać ponieważ pozyskanie i utrzymanie dobrego pracownika staje się coraz trudniejsze. Jak stworzyć warunki, w których będzie się czuł bezpieczny, doceniony, będzie mógł skupić się na podnoszeniu swoich kompetencji, poszerzaniu horyzontów czy budowaniu potencjału. Zauważono także, że dla pracowników liczy się nie tylko rozwój osobisty, ale także praca w zgranym, zadowolonym zespole.

Jednym lepszych przepisów na osiągnięcie powyższych celów i na zgranie zespołu jest wspólne przeżywanie autentycznych i nietuzinkowych doświadczeń. Wspólny atrakcyjny wyjazd incentive jest możliwością zdobycia wiedzy i poszerzenia horyzontów, a także pokazaniem pomysłów na ciekawe spędzanie czasu wolnego. Jest doskonałym narzędziem do zwiększenia sprzedaży, ale także oznaką dbania o pracowników i troski o ich samopoczucie. Może więc być czymś znacznie lepszym niż “tylko” nagrodą.

Przepis na wyjazd incentive jest teoretycznie prosty. Jednak, tak jak w każdej dziedzinie, również tutaj można nie wykorzystać w pełni możliwego potencjału. Jeszcze kilkanaście lat temu już sam wyjazd integracyjny za granicę był dla pracowników ekscytujący. Dzisiaj żeby przyciągnąć uwagę, zainteresować trzeba mieć jakiś wyróżnik, zaoferować coś specjalnego i unikalnego. Dlatego wspólnie z naszymi klientami stawiamy nieoczywiste miejsca często spoza turystycznego “main stream”, dbamy by każdy uczestnik jadł to co lubi i jest przez niego postrzegane jako zdrowe, zachęcamy do poprawy swojego samopoczucia dzięki lekkiej pełnej warzyw diecie. Jeżeli wiemy, że część grupy jest niepijąca to zamawiamy dla nich mojito bezalkoholowe lub inny tzw. “virgin coctail”

Dbamy o to aby program wyjazdu incentive nie tylko bawił i relaksował, ale również wzbogacał rozwój pracownika, pokazywał wzorce zachowań czyli dawał narzędzia, które pozwolą mu w przyszłości lepiej wypocząć w weekend czy zaplanować urlop.

Każdy jest inny, coś innego lubi i coś innego go interesuje. Dlatego część zajęć i atrakcji czy menu na posiłki przygotowujemy dając możliwość wyboru “a la carte”. Jednym słowem oferujemy “personal touch” i wybór spośród różnych atrakcji podczas tego samego wyjazdu.

Liczy się wyjazd jako spójna i przemyślana całość mająca osiągnąć cel. Jeszcze bardziej istotne stały się wygodne połączenia lotnicze, krótkie transfery, położenie i jakość hotelu, spotkania z lokalną społecznością, artystami, specjalistami i na końcu, choć wcale nie mniej ważny, czas na relaks i rozmowę.

Nie można zapomnieć w tym miejscu o wyborze dostawców dbających o środowisko. Poczucie, że pracodawca działa wybierając proekologiczne rozwiązania i dostawców jest też częścią wellbeing pracowników. Uczestnicząc w takim wyjeździe pracownicy mają satysfakcję, że biorą udział w większej całości działań na rzecz ochrony środowiska.

Tak więc Incentive Travel jest ważnym elementem kształtującym wellbeing uczestnika. Kładzie nacisk na uważniejsze spojrzenie na potrzeby pracownika co powoduje, że programy wyjazdów są lepiej zorientowane na osiąganie celów i są świetnym narzędziem biznesowym. Dobre samopoczucie pracowników, ich samorealizacja plus praca w zgranym, zadowolonym zespole to po prostu automatycznie lepsze wyniki firmy. Incentive Travel przynosi korzyści obu stronom, pracownikom i pracodawcom będąc narzędziem “win-win”.

Konrad Wielogórski

KONRAD WIELGÓRSKI Prezes Zarządu I współzałożyciel agencji *Bespoke.

W Bespoke, od samego początku koncentrujemy się na człowieku, a więc i na całym jego otoczeniu. Z tego względu temat well-beingu jest nam szczególnie bliski. Nie tylko promujemy zdrowe podejście do employer brandingu, ale także wdrażamy praktyki wewnętrzne, które mają inspirować naszych pracowników do troski o zdrowie. Tak narodziła się inicjatywa Good Move Challenge – ruch, który promuje dobro jako motywację do dobrej formy. Jak to działa?

Każdy uczestnik wyznacza indywidualny cel na wybrany miesiąc – niezależnie, czy to przygotowanie do maratonu, czy zwiększenie liczby codziennych kroków. Rywalizacja nie polega tu na porównywaniu aktywności, a na docenianiu i nagradzaniu dosłownie każdego ruchu oraz każdego osiągniętego celu. A co potem? Podsumowujemy postępy, przeliczamy na wspólny wynik, który następnie zamienia się na realne wsparcie dla wybranych organizacji z listy domydziecka.org lub innych fundacji. Ostatnio, ze względu na sytuację powodziową na południu Polski, zorganizowaliśmy ekspresową edycję Good Move Challenge, podwajając przekazaną kwotę wsparcia.

Inicjatywa jest otwarta dla każdego, kto chciałby dołączyć i czynić dobro – bo dobry ruch to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale również motywacja do niesienia pomocy.

Jednak Good Move Challenge to tylko jeden z elementów naszego szerokiego podejścia do well-beingu. Rok 2024 jest dla nas wyjątkowy, ponieważ świętujemy 10-lecie naszej obecności w branży. Zamiast typowej celebracji, postanowiliśmy skupić się na uhonorowaniu ludzi, którzy przez lata wspierali nasz rozwój. Wykorzystując naszą platformę BeHappy, oferującą wsparcie dla well-beingu naszych klientów, stworzyliśmy pakiet benefitów jubileuszowych dla naszych pracowników. Wszyscy mogli wybrać coś, co najbardziej odpowiada ich potrzebom: naukę języków, zajęcia z boksu, warsztaty oddechowe i wiele innych. To nasz sposób na podziękowanie za ich wkład w nasz sukces – bo nasza 10-letnia podróż to zasługa wszystkich tych, którzy ją współtworzyli. Chcąc kontynuować tę podróż, musimy i chcemy dbać o siebie nawzajem.

