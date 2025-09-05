Wysokość gwarancji opiewa na 107 milionów złotych, czyli prawie 34 procent więcej niż poprzednia gwarancja, wystawiona we wrześniu 2024 na kwotę 80 milionów złotych, podwyższona z uwagi na wzrost sprzedaży wycieczek właśnie do 107 milionów.

Nowa gwarancja będzie zabezpieczać pieniądze klientów, którzy zdecydują się zawrzeć umowy z biurem podróży między 17 września 2025 roku, a 16 września 2026 roku.

Grecos to jedno z największych polskich biur podróży. W ostatnim rankingu przygotowanym przez Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata wspólnie z serwisem Turystyka.rp.pl uplasował się na siódmym miejscu w kraju z wynikiem 798 milionów złotych przychodów i 224 tysiącami klientów wysłanych na wakacje.

Grecosa odróżnia od innych dużych firm turystycznych jego specjalizacja - organizuje wypoczynek jedynie w Grecji i na Cyprze.

- Jeśli chodzi o sprzedaż Cypru i Grecji w bieżącym sezonie, to możemy potwierdzić rynkowe tendencje, jakie ostatnio ujawnił raport Polskiej Izby Turystyki - duży wzrost zainteresowania klientów wyjazdem na Cypr i ustabilizowanie zainteresowania Grecją - mówi wiceprezes Grecos Janusz Śmigielski. - Cypr w tym sezonie wzrasta u nas istotnie w stosunku do ubiegłego roku. W rejonie Larnaki to ponad 30 procent, a w rejonie Pafos o około 17 procent. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to jest mniej niż 10 procent naszego całego programu. Na produkcie greckim Grecos urośnie o 2-3 procent w stosunku do zeszłego roku, a na całym produkcie 4-5 procent - dodaje.