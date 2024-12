Agenci i touroperatorzy: Klienci linii lotniczych nie mogą dłużej być narażeni na straty

Na posiedzeniu komisji transportu Unii Europejskiej obecni tam ministrowie transportu kilku krajów uzyskali zdecydowane poparcie dla ponownego otwarcia dyskusji o prawach pasażerów linii lotniczych. Od 2013 roku była ona blokowana - pisze w komunikacie Europejskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych i Organizatorów Turystyki (ECTAA).

Czytaj więcej Linie Lotnicze Pasażerowie: Linie lotnicze nie mogą zostawiać klientów bez pieniędzy Większość klientów linii lotniczych domaga się, by przewoźnicy lotniczy mieli obowiązek zapewnienia im zabezpieczenia finansowego na wypadek swojego bankructwa. Podobnego do tego, jakie mają biura podróży - pokazuje badanie Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Organizacja w pełni popiera takie działanie, podobnie jak apel ministrów Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Słowenii o zajęcie się długo oczekiwanym brakiem ochrony pasażerów na wypadek ogłoszenia upadłości przez linię lotniczą.

ECTAA: Co miesiąc upada linia lotnicza, pasażerowie zostają bez pieniędzy

ECTAA przypomina, że od dziesięcioleci upomina się o objęcie przewoźników lotniczych obowiązkiem zapewnienia sobie zabezpieczenia – na wzór tego, które muszą mieć biura podróży – na wypadek bankructwa.

Jak pisze, statystyki pokazują, że co miesiąc działalność zawiesza jakiś przewoźnik, a to pokazuje, że problem nie należy do rzadkich.