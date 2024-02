Uczelnia i PHH podpisały 2 lutego w tej sprawie umowę o współpracy. Inicjatorem porozumienia był Wydział Ekonomiczny SGGW – informuje biuro prasowe PHH w komunikacie.

Reklama

W ramach współpracy SGGW wraz z PHH będą też organizować kursy, seminaria, konferencje naukowe, prowadzić badania i doskonalić proces kształcenia.

– Nasza firma kolejny raz wspiera młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy – mówi cytowany w komunikacie Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. - Tym razem studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczną staże w naszych renomowanych hotelach, gdzie pod okiem wykwalifikowanych pracowników będą poznawać tajniki hotelarstwa. Cieszę się również, że w ramach współpracy zostanie utworzony autorski kierunek studiów podyplomowych z hotelarstwa, i że kadra z naszej firmy będzie pełniła rolę wykładowców. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z SGGW będziemy mieli wpływ na kształcenie kolejnego pokolenia hotelarzy.

Polski Holding Hotelowy to spółka posiadająca jedenaście hoteli w centrach miast, przy lotniskach i w rejonach turystycznych. Do spółki należy także Food & Catering Services, który świadczy usługi cateringowe w Warszawie. PHH współpracuje jako franczyzobiorca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group oraz Accor.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w wielu dziedzinach nauk, takich jak: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; rolnictwo i ogrodnictwo; nauki leśne; technologia żywności i żywienia; informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki socjologiczne i pedagogika.