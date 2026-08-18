Najpopularniejszym celem jesiennych city breaków jest Gdańsk, który dodatkowo notuje 8-procentowy wzrost zainteresowania w porównaniu z zeszłym rokiem – wynika z danych Travelist.pl.

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Drugie miejsce, podobnie jak przed rokiem, zajmuje Kraków. Największą zmianę w czołówce przynosi jednak Łódź – rezerwacje noclegów w tym mieście wzrosły dwukrotnie, co dało awans z szóstej lokaty na trzecią.

Warszawa spadła z trzeciego na czwarte miejsce, natomiast Gdynia, dzięki wzrostowi rezerwacji o 83 procent, przesunęła się z siódmego na piąte. Dalej plasują się Wrocław, Olsztyn i Poznań.

Foto: Travelist.pl

City breaki drożeją, ale nie wszędzie

Jesienią kalendarz wydarzeń w miastach wypełnia się koncertami, festiwalami, zawodami sportowymi i imprezami kulturalnymi, które są dodatkową zachętą do odwiedzenia ich w tym czasie. W badaniu ARC Rynek i Opinia z 2025 roku udział w wydarzeniu kulturalnym podczas wyjazdu do miasta zadeklarował niemal co piąty respondent, a w imprezie sportowej – jeden na dziesięciu.

W porównaniu z ubiegłoroczną jesienią średnia cena noclegu w ośmiu analizowanych miastach zwiększyła się o 8 procent. Najmocniej, bo aż o jedną trzecią, z 340 do 450 złotych, podrożała Gdynia. Wyraźny wzrost widać również w Olsztynie – o 18 procent do 500 złotych oraz w Krakowie – o 17 procent do 441 złotych. Z kolei we Wrocławiu wyniósł on 9 procent, a w Poznaniu 4 procent.

Jednocześnie w trzech miastach jest obecnie taniej niż przed rokiem. W Gdańsku średnia cena spadła o 5 procent do 441 złotych, w Łodzi o 4 procent do 396 złotych, a w Warszawie o 2 procent do 527 złotych.

Stolica pozostaje najdroższym miastem w zestawieniu. Za nią plasują się Olsztyn (średnio 500 złotych za noc) i Wrocław (484 złote). Najkorzystniej cenowo wypadają Poznań (380 złotych) i Łódź (396 złotych). Hotele w Gdańsku i Krakowie kosztują tyle samo – 441 złotych za dobę.

– Warto też pamiętać, że przy krótkim pobycie znaczenie ma nie tylko cena pojedynczej doby, ale cały koszt dwóch czy trzech nocy oraz to, co dostajemy w pakiecie. Dlatego najlepiej najpierw wybrać kilka wydarzeń, które nas interesują, a następnie porównać dostępne w tym czasie obiekty, wyżywienie i dodatkowe udogodnienia w określonym terminie – radzi ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl Eugeniusz Triasun, cytowany w komunikacie.

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Gdańsk

Są co najmniej dwa powody, by zaplanować tu krótki pobyt. Pierwszy to 17. festiwal Narracje (23-24 października). Każdego roku przenosi się on do innej części Gdańska i pozwala odkrywać ją poprzez instalacje, projekcje i działania artystyczne w przestrzeni miejskiej. Tym razem uczestnicy trafią do dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Hotele kosztują od 340 złotych za noc.

Drugim godnym uwagi wydarzeniem jest również festiwal muzyczny Inside Seaside, który wróci do Amberexpo 13-14 listopada. W tegorocznym programie zapowiedziani są między innymi Jessie Ware, The Streets, Editors, Kneecap, Hermanos Gutiérrez, Hinds, Goat, Voo Voo, Mela Koteluk i Zalewski. Hotele kosztują od 220 złotych za noc.

Kraków

Drugi w zestawieniu Kraków oferuje wyjątkowo różnorodny jesienny kalendarz. Już 23 września w Tauron Arenie wystąpi światowa gwiazda popu Melanie Martinez w ramach trasy Hades: The Sacrifice. Za hotel w tym terminie trzeba zapłacić od 290 złotych za noc.

Natomiast od 8 do 11 października odbędzie się festiwal muzyki eksperymentalnej Unsound. Ceny hoteli – od 310 złotych za noc.

Łódź

Jesienią szczególnie wyróżnia się Łódź, która w rankingu popularności Travelist.pl awansowała aż o trzy miejsca. Pierwszy atrakcyjny termin wyjazdu to 19-20 września, kiedy Atlas Arena i Sport Arena staną się centrum 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. To jedno z największych wydarzeń tego typu w naszej części Europy, które przyciąga miłośników komiksów, gamingu, fantastyki i cosplayu. Hotele są dostępne od 330 złotych za noc.

Tydzień później, od 25 do 27 września, centrum miasta zmieni się za sprawą Light.Move.Festival. Przez trzy wieczory fasady budynków staną się ekranami dla mappingów, iluminacji i animacji, a spacer po Łodzi zamieni się w zwiedzanie plenerowej galerii światła. Hotele są dostępne od 400 złotych za noc.

Warszawa

Warszawa może pochwalić się jednym z najbogatszych kalendarzy wydarzeń. 4 września odbędzie się finał stadionowej trasy Sanah na PGE Narodowym. Hotele są dostępne od 320 złotych za noc.

25 września reprezentacja Polski zagra na tym stadionie z Bośnią i Hercegowiną, a 2 października podejmie Rumunię w ramach Ligi Narodów. Hotele są dostępne od 310 złotych za noc.

Z kolei od 9 do 18 października odbędzie się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Przez dziesięć dni będzie można oglądać produkcje z Polski i zagranicy, w tym filmy prezentowane w sekcjach konkursowych i te, które często dopiero później trafiają do szerszej dystrybucji. Hotele kosztują od 340 złotych za noc.

Gdynia

Do Gdyni warto przyjechać na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (21-26 września). Na niemal tydzień miasto stanie się centrum polskiego kina i miejscem wielu premier, projekcji konkursowych i spotkań z twórcami. Hotele są dostępne od 330 złotych za noc.

Z kolei 14 października do Polsat Plus Areny zawitają koszykarze z Harlem Globetrotters w ramach jubileuszowej trasy The 100 Year Tour. Słynna amerykańska drużyna łączy koszykarskie umiejętności z widowiskiem, humorem i trikami. Hotele kosztują od 230 złotych za noc.

Wrocław

We Wrocławiu jesień rozpocznie się 61. Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans, zaplanowanym na 3-13 września. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich festiwali muzyki klasycznej, z koncertami zarówno w samym mieście, jak i w innych miejscach regionu. Hotele są dostępne od 280 złotych za noc.

City break w zupełnie innym stylu można zaplanować na 20 listopada, kiedy to Hala Stulecia będzie gospodarzem Wrocław Hip Hop Festival, a udział w imprezie wezmą między innymi White 2115, Kizo, Young Multi, Rów Babicze i Kinny Zimmer. Hotele są dostępne od 310 złotych za noc.

Już dzień później, 21 listopada, to samo miejsce gościć będzie One Love Wrocław Music Festival. Na scenach pojawią się między innymi Myslovitz, IGO, Ayo, Kasia Lins i BOKKA. Hotele kosztują od 300 złotych za noc.

Olsztyn

Jesienny kalendarz Olsztyna otworzy zupełnie nowa impreza. 3 i 4 października odbędzie się pierwszy PKO Olsztyn Półmaraton. Organizatorzy poprowadzili trasę tak, by pokazać również atrakcyjne części miasta, między innymi okolice kampusu UWM, plażę miejską i Stare Miasto. Program uzupełnią sztafety, nocny bieg na 5 kilometrów i Rodzinna Mila. Hotele są dostępne od 260 złotych za noc.

Natomiast 30 października w Hali Urania wystąpi Inna – rumuńska wokalistka, znana z przebojów pop i dance. Hotele są dostępne od 270 złotych za noc.

Poznań

4 października odbędzie się jubileuszowy 25. LOTTO Poznań Maraton. Z okazji ćwierćwiecza organizatorzy przygotowują nową trasę, a start i meta znajdą się w rejonie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Hotele są dostępne od 310 złotych za noc.

Kilka tygodni później, od 23 do 25 października w centrum kongresowym MTP odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja Poznań Game Arena – największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów gier i rozrywki multimedialnej. Hotele są dostępne od 430 złotych za noc.

Foto: Travelist.pl

Metodologia

Analizę przygotowano na podstawie danych rezerwacyjnych Travelist.pl w okresie 1 września – 30 listopada w latach 2025 i 2026 w dziewięciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Olsztynie i Poznaniu. Podane przy poszczególnych wydarzeniach ceny dotyczą jednej doby hotelowej dla dwóch osób dorosłych w hotelach o standardzie 3-5 gwiazdek lub równorzędnym, ze śniadaniem lub wyżywieniem w cenie, w terminach przypadających w trakcie opisywanych wydarzeń. Ceny z 17 sierpnia 2026 roku.