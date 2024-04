Ryanair: Dokąd Polacy polecą na majówkę? Prym wiodą trzy kraje

Włochy, Hiszpania i Grecja to kierunki, które najczęściej wybierają klienci Ryanaira w czasie majówki - podaje przewoźnik w komunikacie, powołując się na dane ze swojego systemu rezerwacyjnego za okres od 26 kwietnia do 6 maja.

Celem aż 40 procent majówkowych podróży są Włochy, w tym 14 procent zgarniają Sycylia i Sardynia.

Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania - zarówno kontynentalna, jak i Wyspy Kanaryjskie - z wynikiem 23 procent.

Trzecim najpopularniejszym kierunkiem jest Grecja, do której wybiera się 9 procent podróżnych. 45 procent wszystkich lotów do tego kraju w czasie majówki to loty na wyspy.