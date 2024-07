Lotnisko Chopina odprawiło w czerwcu 2 005 111 osób, czyli o 10,5 procent więcej niż w zeszłym roku. W całym pierwszym półroczu stołeczny port odprawił 9 738 175 osób, o ponad 17 procent więcej.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy najwięcej pasażerów podróżowało tradycyjnymi liniami lotniczymi (6,04 miliona). Największy przyrost liczby pasażerów względem przedpandemicznego okresu nastąpił w segmencie czarterów – z biurami podróży leciało 1,23 miliona ludzi. Z rejsów przewoźników niskokosztowych skorzystały 2,46 miliona osób.

Najpopularniejszym kierunkiem wśród pasażerów rejsów regularnych pozostaje Londyn. Na drugim miejscu plasuje się Paryż, a na trzecim Amsterdam. W wypadku rejsów czarterowych są to odpowiednio: Antalya, Marsa Alam i Hurghada.

- Odprawienie ponad 2 milionów pasażerów w ciągu jednego miesiąca to dla nas niezwykłe osiągnięcie – mówi cytowany w komunikacie lotniska Adam Sanocki, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych. - Tak olbrzymi wzrost to powód do dumy, ale również zobowiązanie do dalszego rozwoju, zarówno pod względem jakości usług, jak i możliwości naszego portu lotniczego. Dlatego tak istotna dziś jest nasza strategia, skoncentrowana na modernizacji i inwestowaniu w nowoczesną infrastrukturę.