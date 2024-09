Lotnisko w Katowicach z kolejnym rekordem w historii. Czartery motorem napędowym

Jak pisze w podsumowaniu, linie lotnicze obsłużyły prawie 866,5 tysiąca podróżnych, czyli o 90,4 tysiąca więcej (+11,6 procent) w porównaniu z tym samym miesiącem minionego roku i o 19 tysięcy więcej (+2,2 procent) niż w lipcu 2024 roku, który był wcześniej najlepszym miesiącem w historii portu.\

Reklama

Czytaj więcej Linie Lotnicze Prezes Ryanaira zmienia zdanie w sprawie pakietów wakacyjnych. „Nie wykluczam” Prezes Ryanaira Michael O’Leary rozważa wprowadzenie do sprzedaży ofert łączonych typu „lot+hotel”, choć jeszcze niedawno dystansował się wobec tego rodzaju działalności. Ruch ten może mieć ogromne reperkusje dla europejskiego rynku pakietów dynamicznych.

Z lotów z siatki połączeń regularnych linii lotniczych Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti/Lufthansa, skorzystało prawie 325,9 tysiąca pasażerów, 7,7 procent więcej niż rok wcześniej. Najchętniej pasażerowie latali do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Eindhoven i Frankfurtu.

Antalya najpopularniejszym kierunkiem

W sierpniu przez lotnisko przewinęło się też 537 523 pasażerów rejsów czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży. Tutaj wzrost, porównując rok do roku, sięgnął 13,8 procent. Najwięcej podróżowano ich na trasach do Antalyi, Hurghady, Marsa Alam, na Dżerbę i do Burgas.

„Warto zaznaczyć, że w sierpniu br. na rejsach do Antalyi zanotowano 115 tysięcy podróżnych. Nigdy wcześniej na jednym kierunku czarterowym nie zanotowano tylu pasażerów podczas jednego miesiąca kalendarzowego” - czytamy w komunikacie lotniska.