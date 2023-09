Opolskie – stolica polskiej piosenki w drodze do turystyki zrównoważonej

Jak tłumaczył Trojan, Czesi uwielbiają jeść, a zarazem potrzebują w czasie urlopu się ruszać, najchętniej lubią jeździć rowerami i pływać kajakami. Tego wszystkiego może im dostarczyć Opolskie.

Żeby do nich dotrzeć trzeba zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze przetłumaczyć na czeski wszelkie informacje dla turystów, zarówno w obiektach liczących na gości, jak i w internecie. Po drugie przygotować i zaproponować im konkretne programy zwiedzania z noclegami. A po trzecie – zareklamować im to, co jest autentyczne w regionie i czym się on odróżnia. W tym wypadku takim akcentem będzie właśnie lokalna kuchnia.

– Polska stała się teraz modna w Czechach. Media piszą o niej, że jest drugą Chorwacją, bo wybrzeże Bałtyku zastępuje Czechom wybrzeże Adriatyku. A oni sami wpisują w mediach społecznościowych komentarze, że pojechali do Polski w tym roku pierwszy raz, ale na pewno tam wrócą. Podobają im się w Polsce nowoczesne drogi, jakość usług i stosunkowo niewysokie ceny – wskazywał Trojan.

Sztuczna inteligencja w służbie turystyki

Prezes Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc Adam Mikołajczyk wystąpił z wykładem wprowadzającym do tematu sztucznej inteligencji w marketingu. Wyjaśniał, że chociaż to nowość i nie wszystko jeszcze potrafi, warto się jej uczyć i przygotowywać do jej wykorzystywania. Niektóre jej umiejętności już teraz są przydatne, można je uruchamiać niewielkim kosztem – AI wyręczy regionalną organizację turystyczną w informowaniu turystów, w prostej korespondencji e-mail, czy w kreatywnym podsuwaniu pomysłów na promowanie Opolszczyzny. Czy będzie chodzić o wymyślanie haseł reklamowych, czy o tworzenie grafik zachęcających do odwiedzania regionu.

Pokazał, jak to robić, na przykładach – w ramach jednego z zadań poprosił sztuczną inteligencję o pomysły na zachęcenie młodych turystów na Tik Tioku do odwiedzenia twierdzy Nysa. Automat nie był zbyt oryginalny, cztery pierwsze z dziesięciu zaproponowanych haseł to „Twierdza Nysa – gdzie historia spotyka sztukę wojenną”, „Odkryj tajemnice wojskowego dziedzictwa Nysy” i „Nysa - twierdza, która opowiada historię” i „Fortyfikacje, które żyją – zapraszamy do Nysy”.