Najpiękniejsze zabytkowe domy dla turystów? Szukaj ich na Dolnym Śląsku i Roztoczu

Wietorówka na Pogórzu Izerskim i Czar Paar na Roztoczu to zwycięzcy konkursu na Ruinersa Roku 2023 w turystyce. Wyróżnia on najlepiej odrestaurowane i przystosowane do celów turystycznych stare budynki.