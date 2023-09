Lato 2024 w biurach podróży - Turcja liderem przedsprzedaży, najwięcej wyjazdów w czerwcu

W kończącym się sezonie letnim do Turcji można było polecieć z 12 lotnisk w Polsce, w przyszłym sytuacja powinna wyglądać podobnie.

Touroperatorzy zapowiadają uruchomienie rejsów do popularnych miejsc z kolejnych portów regionalnych. Na przykład do Tunezji będzie można polecieć z dziewięciu lotnisk, w tym z Olsztyna-Mazur. Poza największymi portami kierunek ten w swoich rozkładach mają także Lublin, Łódź czy Rzeszów.

Wakacje.pl sprawdziły też poziom zainteresowania kierunkami w poszczególnych grupach klientów. Widać, że liderzy - Turcja i Grecja - cieszą się wzięciem zarówno wśród par, jak i rodzin z dziećmi.

W pierwszych kilkunastu tygodniach przedsprzedaży najwięcej osób zarezerwowało wyjazdy na czerwiec. Widać, że Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na urlop wiosną i jesienią - zauważają Wakacje.pl. Przed wakacjami podróżują zazwyczaj osoby dorosłe i rodzice z dziećmi, które nie chodzą jeszcze do szkoły.

Czytaj więcej Biura Podróży Mapa cen wycieczek czerwona od podwyżek. A najbardziej Portugalia i Albania 370 złotych więcej za Portugalię, 368 złotych za Albanię, 159 złotych za Egipt i 107 złotych za Wyspy Kanaryjskie - to tyko niektóre przykłady podwyżek w biurach podróży z tych, które odnotowuje w najnowszym raporcie Traveldata.

Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy tygodniowe, na które, jak dotąd, zdecydowało się prawie 62 procent klientów Wakacje.pl (wzrost o 3,3 procent, licząc rok do roku). W podróże trwające od ośmiu do 13 dni wybierze się 27,5 procent klientów (plus 0,5 procent), a na 14-dniowe - 8,5 procent. Zdecydowana większość, bo 95,2 procent turystów, którzy już kupili wyjazd w Wakacje.pl na przyszłe lato, będzie wypoczywać w formule all inclusive.