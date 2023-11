Krasińska odpowiada za opracowywanie i wdrażanie „strategii produktowych dla nowych i obecnych destynacji”. Jest również odpowiedzialna za kierowanie zespołem, który opracowuje „nowe produkty i ulepsza istniejące”, czytamy w komunikacie biura podróży, informującym o zatrudnieniu nowej menedżerki.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Biura Podróży Rafał Napierała wzmocni zespół Eximu Tours kontraktujący hotele Rafał Napierała został nowym koordynatorem w dziale kontraktowania hoteli biura podróży Exim Tours. Przeszedł tam z Join UP! Polska.

Krasińska ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu produktami w branży turystycznej. Przed dołączeniem do Join UP! Polska wiele lat związana była z Grecosem, gdzie budowała i rozwijała strategie dotyczące hoteli greckich, cypryjskich i majorkańskich w ofercie touroperatora.

Jak mówi cytowana w komunikacie prezeska Join UP! Polska i współzałożycielka Join UP! i SkyUp Airlines Alina Alba, dołączenie Krasińskiej wesprze rozwój tych marek w Polsce. – Swoją ofertą wprowadzamy do turystyki powiew świeżości i nowości, rozwój produktów, za które odpowiada Dagmara jest więc dla nas priorytetem – deklaruje Alba.

Międzynarodowa rodzina Join UP!

Join UP! Polska to touroperator, który działa na polskim rynku od 2022 roku. Należy do istniejącej od 2010 roku grupy firm turystycznych Join UP!, która jest jednym z najsilniejszych organizatorów turystyki w Ukrainie. Przed napaścią Rosji na Ukrainę jego udział w tamtejszym rynku wynosił 30 procent, a w 2023 roku osiągnął 40 procent. W 2021 roku obroty osiągnęły 400 milionów dolarów. Grupa ma też biura podróży w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Kazachstanie, Mołdawii i Rumunii. Jej siedziba znajduje się w Kijowie. Join UP! wraz ze SkyUp są częścią grupy biznesowej UPFamily, zatrudniającej ponad 1500 pracowników – podaje sama firma.