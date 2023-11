Czytaj więcej Biura Podróży Grupa eSky i Aegean: Usprawniamy komunikację i obsługę klienta Właściciel platformy do rezerwacji podróży Grupa eSky i największy grecki przewoźnik lotniczy Aegean wdrożyły najnowszą wersję technologii NDC. Ma to znacznie poprawić komunikację między firmami i obsługę klienta.

- Nasze aktualne wyniki finansowe odzwierciedlają znacznie lepszą efektywność działania w porównaniu z okresem sprzed pandemii - mówi prezes Grupy eSky Łukasz Habaj, cytowany w komunikacie.

- Spodziewamy się jednak, że zarówno czwarty kwartał, jak i cały przyszły rok będą trudniejsze dla branży, szczególnie w porównaniu z ostatnimi dwoma latami, kiedy to ludzie „odreagowywali” po pandemii, co przełożyło się na zwiększony popyt na podróże. To z kolei spowodowało wzrost cen. Jeśli dodamy do tego możliwe spowolnienie gospodarcze, to wydaje się, że sytuacja w naszej branży w kolejnym roku może być nieco bardziej wymagająca dla wszystkich - tłumaczy.

Grupa eSky

Europa to trzy czwarte sprzedaży Grupy eSky

Największe obroty ze sprzedanych produktów i usług firma niezmiennie generuje w Europie. Co istotne, to właśnie jej środkowo-wschodnia część na czele z Polską odpowiada za 33 procent całej sprzedaży grupy w trzech kwartałach tego roku, odnotowując wzrost sprzedaży na poziomie 40 procent, licząc rok do roku.

Jednocześnie spółka umocniła swoją pozycję na innych rynkach, zwłaszcza w zachodnioeuropejskim, który pod względem sprzedaży urósł rok do roku o niemal połowę, a sprzedaż w tej części Europy stanowiła około 42 procent łącznej wartości przychodów grupy w pierwszych trzech kwartałach (wzrost o 3 p.p., licząc rok do roku).