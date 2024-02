Branża turystyczna ma swoich ambasadorów. Będą lobbować na jej rzecz

Do programu przystępować mogą przedsiębiorstwa, które swoją działalnością zmieniają rynek. To też odpowiedź organizacji na wyzwania stojące przed branżą i podkreślenie znaczenia wspólnego działania i dzielenia się specjalistyczną wiedzą – wyjaśnia w komunikacie największa organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia i izby przedstawicieli środowiska zawodowo zajmującego się turystyką (członkiem ECTA jest m.in. Polska Izba Turystyki, a jej prezes Paweł Niewiadomski, jest członkiem zarządu organizacji).

Reklama

Czytaj więcej Biura Podróży Upadają brytyjskie biura podróży. Koszty idą w miliony funtów W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii niewypłacalność ogłosiło osiem biur podróży. Dla tamtejszego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który jest wystawcą zabezpieczenia ATOL, oznaczać to będzie najprawdopodobniej koszt w wysokości 5,3 miliona funtów.

Ambasadorowie poprzez udział w warsztatach i sesjach poprawią swoje umiejętności z komunikacji, dowiedzą się, jak radzić sobie z wyzwaniami, budować silną pozycję w świecie cyfrowym i angażować się w działania legislacyjne w Unii Europejskiej. Dzięki programowi będą mogli nawiązywać też nowe kontakty.

Do końca tego roku ambasadorowie będą przygotowani do wspierania ECTAA i jej członków w lobbowaniu na rzecz sektora turystyki. Będą mieli też dostęp do wpływowych profesjonalistów z branży (głównie agentów turystycznych i touroperatorów).

Ambasadorowie pochodzą z całej Europy

Pierwszymi ambasadorami ECTAA zostali: Anna Lennhammer, odpowiedzialna za public relations w Nordic Leisure Travel Group (Szwecja), Gabriele Milani, dyrektor w Federazione Turismo Organizzato (Włochy), Gert Raes, właściciel i prezes Wings 'n Wheels Travel (Belgia), Vincent Snauwaert, menedżer od public relations w TUI (Belgia), Esa Talonen, prezes Ikaalisten Matkatoimisto (Finlandia), Dima Tantisura, prezes Albatros Travel (Ukraina), Joeri van Andel, sekretarz generalny w Sunweb Group (Holandia).