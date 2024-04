Merlin i Wakacje.pl w nowym oddziale Polskiej Izby Turystyki. Nasiłowski prezesem

Sebastian Nasiłowski został dzisiaj wybrany na prezesa nowo powołanego oddziału Polskiej Izby Turystyki — oddziału nowych technologii i e-commerce. Do zarządu weszli jeszcze Tomasz Berdowski, prezes MerlinX i Mariusz Galus z Sykonu.



Reklama

Oddział tworzą 22 firmy, członkowie PIT. Wśród nich, oprócz wymienionych, są jeszcze między innymi Blue Vendo, Merigo i Wakacje.pl. Wkrótce mają dołączyć Fly.pl i Sabre.



Czytaj więcej Nowe Trendy Prezes Polskiej Izby Turystyki: Bądźmy ambasadorami Polski. To się opłaci Musimy namawiać swoich klientów, żeby byli ambasadorami swojego kraju. Zyska wizerunek kraju, a co za tym idzie wzrośnie zainteresowanie turystów przyjazdem do Polski. Branża turystyczna zyska też na zaangażowaniu się w zrównoważony rozwój - proponuje prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski i ogłasza "Program ambasadorski".

- Oddział nakreślił sobie trzy obszary tematów, którymi chce się zająć - mówi Nasiłowski. - Pierwszy to wszystko, co dotyczy prawnych regulacji, wpływających na nasze biznesy. Toczą się obecnie w Brukseli prace nad nowelizacją dyrektywy turystycznej i prawa o handlu elektronicznym. Z kolei na krajowym podwórku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłasza zastrzeżenia do sposobu prezentowania przez biura podróży i agentów turystycznych cen za wycieczki. Chcemy przedstawiać w każdej z tych spraw swoje stanowisko.



- Widzimy też konieczność współpracy ze sobą na poziomie informatycznym. A konkretnie o próbę wprowadzenia standardu pozwalającego na wymianę danych pomiędzy różnymi dostawcami usług (hotele, przewoźnicy), organizatorami (biura podróży) i dystrybutorami (agenci turystyczni). Teraz każdy pracuje na swoich systemach, nie ma między nimi możliwości wymiany danych. Spróbujemy to zmienić, znaleźć wspólny standard - wyjaśnia Nasiłowski.