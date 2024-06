Polak ponownie we władzach europejskiej organizacji branży turystycznej

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, został wybrany przez międzynarodową społeczność agentów turystycznych i touroperatorów do zarządu Europejskiej Organizacji Związków Agentów Turystycznych i Biur Podróży Unii Europejskiej (The European Travel Agents and Tour Operators Associations, ECTAA).