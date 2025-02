Gotowy na wakacje - pierwsze biuro podróży z nową aplikacją

Aplikacja pozwala użytkownikom przeglądać oferty, rezerwować wycieczki i korzystać z interaktywnych porad. Jej algorytmy analizują preferencje użytkowników i proponują im oferty dopasowane do ich oczekiwań, co ułatwia planowanie podróży.

Co jeszcze daje aplikacja? Dostęp do newsów i artykułów powiązanych z wyszukiwanymi miejscami, dostęp do specjalnych propozycji i imprez promowanych, kalendarz najbliższych wyjazdów, moduł pozwalający rezerwować wyjazdy, dostęp do listy rezerwacji danego użytkownika, kontakt z biurem przez moduł komunikacyjny.

Gotowy na wakacje – nowoczesne narzędzie marketingowe dla branży turystycznej

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) aplikacja pełni także funkcję narzędzia marketingowego. Pozwala korzystającym z niego biurom podróży trafiać z reklam do wybranych klientów. AI analizuje historię wyszukiwań i rezerwacji, dzięki czemu może sugerować propozycje podróży w najlepszym momencie.

- Turystyka to branża, w której personalizacja usług odgrywa kluczową rolę – mówi prezes Tourist Polska Sebastian Nasiłowski. – Dzięki aplikacji Gotowy na wakacje nasi klienci dostają treści dopasowane do ich potrzeb, a my jako biuro podróży mamy dostęp do innowacyjnych rozwiązań marketingowych, które pozwalają nam skuteczniej docierać do podróżnych i ich inspirować.