Reklama

Itaka dorzuca 75 milionów złotych do gwarancji. Ma ją teraz największą w kraju

Klientów biura podróży Itaka będzie przez najbliższy rok chroniła gwarancja w rekordowej wysokości 558 milionów złotych.

Publikacja: 02.09.2025 11:52

Itaka jest największym polskim biurem podróży

Itaka jest największym polskim biurem podróży

Foto: Aleksander Kramarz

Filip Frydrykiewicz

Biuro podróży Itaka zawarło umowę na gwarancję ubezpieczeniową na kolejnych 12 miesięcy. Opiewa ona na sumę 558 milionów złotych i jest większa od poprzedniej o 75 milionów. Gwarancję wystawiło współpracujące z touroperatorem od lat towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zabezpieczenie będzie obejmowało imprezy turystyczne kupione w tym biurze podróży między 16 września tego roku do 15 września przyszłego.

Czytaj więcej

Itaka oferuje na początek sprzedaży nowego sezonu 3 procent rabatu, a stałym klientom nawet 6 procen
Biura Podróży
Itaka: Już Mamy Lato 26! Wśród nowości więcej Egiptu – nowy kurort nad morzem

Największa gwarancja biura podróży w Polsce

Nowa gwarancja jest największą w historii biura podróży Itaka i zarazem najwyższą na polskim rynku. Drugą pod względem wysokości gwarancją dysponuje spółka TUI Poland i jest to suma 576 milionów złotych (poprzednio 466 milionów złotych), a trzecią biuro podróży Rainbow, które ogłosiło niedawno uzyskanie zabezpieczenia w wysokości do 440 milionów złotych (poprzednio 380 milionów złotych).

Gwarancja jest obowiązkowym zabezpieczeniem, dzięki któremu klienci biura podróży mogą czuć się bezpieczni, jeśli chodzi o zakup wyjazdów. W razie kłopotów organizatora podróży, a konkretnie jego niewypłacalności, z puli gwarancji mogą odzyskać zainwestowane pieniądze, jeśli jeszcze nie skorzystali z zakupionej usługi, albo dokończyć wypoczynek i spokojnie wrócić do kraju, jeśli taka sytuacja zastałaby ich za granicą.

Wielkość gwarancji jest powiązana z liczbą organizowanych wyjazdów i obrotów firmy. Dlatego, jeśli biuro podróży zwiększa swoją działalność, musi też rosnąć.

Reklama
Reklama

Polscy klienci biur podróży są dobrze zabezpieczeni

Polski system ochrony interesów klientów biur podróży jest szczególnie rozbudowany i solidny. Jego drugim filarem, obok obowiązkowej gwarancji, jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i zgromadzone tam środki ze składek samych turystów. W TFG uskładano już około 550 milionów złotych.

W ramach deregulacji rząd planuje zliberalizować przepisy tak, by touroperatorom było łatwiej uzyskiwać gwarancje. Głównie chodzi o zmniejszenie kosztów i łatwiejszą procedurę uzyskiwania reasekuracji.

Itaka to – jak pokazuje Ranking Biur Podróży 2025 – największe polskie biuro podróży. W zeszłym roku obsłużyła prawie 1,15 miliona klientów w Polsce, a razem z klientami krajów ościennych – 1,69 miliona. Jej przychody w pierwszym wypadku sięgnęły 4,6 miliarda złotych, a w drugim – 6,6 miliarda złotych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

biuro podróży Itaka gwarancja ubezpieczeniowa

Biuro podróży Itaka zawarło umowę na gwarancję ubezpieczeniową na kolejnych 12 miesięcy. Opiewa ona na sumę 558 milionów złotych i jest większa od poprzedniej o 75 milionów. Gwarancję wystawiło współpracujące z touroperatorem od lat towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zabezpieczenie będzie obejmowało imprezy turystyczne kupione w tym biurze podróży między 16 września tego roku do 15 września przyszłego.

Największa gwarancja biura podróży w Polsce

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Ile można zaoszczędzić na tanio kupionych wakacjach? Eksperci: Nawet 1200 złotych
Biura Podróży
Ile można zaoszczędzić na tanio kupionych wakacjach? Eksperci: Nawet 1200 złotych
Rainbow przedłuża rekordową gwarancję. Zapowiada "wysoki wzrost jednocyfrowy" sprzedaży
Biura Podróży
Rainbow przedłuża rekordową gwarancję. Zapowiada "wysoki wzrost jednocyfrowy" sprzedaży
Prezes spółek łączących marki Wakacje.pl, Invia, Travelplanet.pl w Europie Środkowo-Wschodniej Dariu
Biura Podróży
Wakacje.pl, Travelplanet i Invia z jednym zarządem. „Jeden team dla wszystkich marek”
10 tysięcy pracowników TUI pracuje zdalnie. Najchętniej z Hiszpanii
Biura Podróży
10 tysięcy pracowników TUI pracuje zdalnie. Najchętniej z Hiszpanii
Reklama
Reklama
e-Wydanie