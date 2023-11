IGHP odnotowuje, że w październiku co czwarty (26 procent) gość hotelu był obcokrajowcem. Przy czym nieco więcej, bo 27 procent, było ich w hotelach biznesowych, a mniej w obiektach wypoczynkowych - 23 procent.

Mniej gości w hotelach niż przed rokiem

Z analizy izby wynika też, że 46 procent hoteli miało obłożenie gorsze niż rok wcześniej (w tym jedna trzecia obiektów straciła do 10 punktów procentowych gości), ale 41 procent miało ich więcej. W tej drugiej grupie najliczniejsze (33 procent) były obiekty z frekwencją wyższą do 10 punktów procentowych. 13 procent hoteli uzyskało obłożenie na tym samym poziomie co w październiku zeszłego roku.

W ponad połowie (52 procent) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się licząc rok do roku, w tym 38 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 punktów procentowych. Z kolei w 39 procentach obiektów tego typu obłożenie się poprawiło, w tym 32 procent stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 punktów procentowych.

Dla prawie połowy (48 procent) obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października zeszłego roku, w tym 36 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 punktów procentowych. Dodano, że jedna trzecia obiektów miała lepsze obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 punktów procentowych.

Ceny w hotelach rosły, ale inflacja też nie stała w miejscu

W październiku, podobnie jak w poprzednich miesiącach, ceny w hotelach rosły – przyznają hotelarze w swoich odpowiedziach. Trzy czwarte obiektów podniosło je w stosunku do października 2022 roku. 45 procent obiektów odnotowało wzrost do 10 procent, a 27 procent w przedziale 11-20 procent - relacjonuje w raporcie IGHP. 25 procent obiektów utrzymało ceny na poziomie zeszłego roku lub je obniżyło.