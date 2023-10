Hotelarze liczą zyski po ciepłym i słonecznym wrześniu. "Ruch był jak w wakacje"

Czytaj więcej Hotele Halo Szczyrk, Halo Hel, Halo Toruń – państwowe hotele zmieniają markę Polski Holding Hotelowy wprowadza na rynek własną markę hoteli. Halo ma zachęcać do wspólnego wypoczynku „w przyjaznej, komfortowej atmosferze, w atrakcyjnych turystycznie miejscach Polski”. Jako pierwsze zmienią nazwę obiekty w Szczyrku, na Helu, w Toruniu i Szczecinie.

Wskaźniki frekwencji lepsze niż rok temu

W jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 24 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Ale 48 procent obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 28 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 procent obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym.

Dane były różne w hotelach biznesowych i wypoczynkowych. Dla 38 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Z kolei 40 procent obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. i w zakresie 11-20 pp. (odpowiednio 19 i 17 procent).

Natomiast w grupie obiektów wypoczynkowych dla 30 procent wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 26 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. 59 procent obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 33 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Dalszy wzrost średnich cen

Wrzesień przyniósł dalszy wzrost średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że trzy czwarte hoteli podniosło je w stosunku do września 2022 roku. 30 procent obiektów odnotowało wzrost do 10 procent, a 38 procent - w przedziale 11-20 procent. Z kolei 25 procent obiektów miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9 procent.