Halo Szczyrk, Halo Hel, Halo Toruń – państwowe hotele zmieniają markę

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polski Holding Hotelowy wprowadza na rynek nową markę hotelową „Halo”. Jak informuje w komunikacie, prace nad własnym „soft brandem” holding rozpoczął jeszcze w 2019 roku, jednak wybuch pandemii opóźnił te plany. Zagroń w Szczyrku, Kopernik w Toruniu, Rycerski w Szczecinie i Cassubia w Helu to hotele i obiekty z Grupy PHH, które jako pierwsze przyjmą gości pod nową marką Halo.

– Cieszę się, że możemy oficjalnie ogłosić naszą nową markę – Halo! Wprowadzenie na polski rynek hotelowy nowego, polskiego brandu to nasza odpowiedź na turystyczne potrzeby gości, którzy chcą odpoczywać w pięknych, polskich destynacjach –mówi cytowany w komunikacie firmy jej prezes Gheorghe Marian Cristescu. – To marka, która oferuje nowoczesny, międzynarodowy standard w cenach, które konkurują z lokalnymi obiektami i pensjonatami. Jest przyjazna dla każdego gościa, otwarta dla wszystkich ceniących wspólny odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi, jak i dla tych, którzy wolą spędzać czas we własnym towarzystwie. Chcemy, aby każdy nasz gość czuł się jak najbardziej komfortowo.

Halo - dobra nazwa, łatwo zapamiętać

– Przeprowadziliśmy badania rynku i zdecydowanie wygrało „Halo”. Chcieliśmy, aby już sama nazwa marki przykuwała uwagę gości, kojarzyła się z powitaniem i miejscem, w którym stoi hotel, a jednocześnie była łatwa do zapamiętania – dodaje kierownik ds. marketingu PHH i jednocześnie autorka nazwy Anna Izdebska.

„Marka Halo ma lokalny charakter. Zachęca do aktywnego odpoczynku w pięknych polskich destynacjach, zarówno w górach, jak i nad morzem. Jest również doskonałą propozycją dla miłośników historii, kultury i architektury, którzy chcą spędzić czas w pięknej okolicy pełnej ciekawych atrakcji turystycznych. Ze swojego otoczenia czerpie to, co charakterystyczne dla danego miejsca, nawiązując wystrojem do górskich krajobrazów w Szczyrku czy motywów marynistycznych w Helu. Koresponduje także z historią i kulturą danego miasta – w Torunia z miejscem urodzenia sławnego astronoma, Mikołaja Kopernika, a w Szczecinie z nowoczesną Filharmonią Szczecińską” – czytamy w komunikacie.

Kolorystyka wystroju Halo „nawiązuje do bogactwa polskiej natury”. Wnętrza urządzone są z użyciem „solidnych materiałów”, i zastosowaniem „prostych form”, co ma dawać poczucie spokoju, ale i tworzyć „sympatyczną atmosferę”. „Stawia na codzienność i współczesność. Jest przyjazna dla każdego turysty i stanowi uporządkowaną, harmonijną przestrzeń. – Wszystkie elementy, które składają się na tę markę zostały starannie przygotowane i poprzedzone badaniami rynku. Sprecyzowane są wszystkie detale nowej marki – od identyfikacji wizualnej, poprzez uniformy pracowników, po zewnętrzne oznakowanie obiektów – zapewnia w komunikacie dyrektor handlowa PHH Renata Pawłowska-Maciak.