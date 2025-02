Hotel w centrum Warszawy do zamknięcia? Nowe kłopoty Presidentiala

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wydał decyzję nakazującą wstrzymanie usług hotelarskich w dawnym Marriotcie, a obecnym Hotelu Warsaw Presidential. Według urzędników nie spełnia on norm pożarowych. Jak pisze „Super Express” jego problemy ciągną się od 2016 roku. Wtedy to komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformował zarządcę budynku, spółkę LIM Center, że po kontroli stwierdził, że „obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi (tzw. ZL)”. Ocenił też, że „brak (...) rozwiązań technicznych zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków pożarowych”, a "wskutek niezapewnienia przez występujące w obiekcie warunki techniczne możliwości ewakuacji, budynek uznano za zagrażający życiu”.

Reklama

Zastrzeżenia urzędu marszałkowskiego w Warszawie do hotelu Presidential

Spółka przez lata obiecywała poprawić sytuację, a straż pożarna godziła się przesuwać terminy wypełnienia warunków przeciwpożarowych. LIM prowadził remonty i zapewniał, że pracuje nad spełnieniem warunków przeciwpożarowych. Wskazywał, że pomaga mu w tym Instytut Techniki Budowlanej, który pracuje nad systemem sterowania oddymianiem przedsionków.

Czytaj więcej Hotele Wystawiasz hotelowi lub restauracji opinię w internecie? Pokaż dowód osobisty Włochy planują zaostrzenie zasad oceniania hoteli i restauracji przez internautów. Portale z recenzjami będą miały obowiązek dbać o autentyczność opinii i sprawdzać, czy oceniający faktycznie odwiedzili miejsca, o których piszą.

Ostatecznie 27 stycznia 2025 roku urząd marszałkowski wydał nakaz wstrzymania usług hotelarskich w wieżowcu. Jak pisze dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Paweł Martofel, „właściciel obiektu hotelarskiego pod nazwą Warsaw Presidential Hotel (...) nie przedłożył przed urzędem dokumentu (pozytywnej, bezwarunkowej opinii miejscowego Komendanta Straży Pożarnej), który potwierdzałby spełnienie warunku określonego w opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia 15 listopada 2024 roku”.

Martofel informuje, że wszczął postępowanie administracyjne i 27 stycznia wydał decyzję o nakazie wstrzymania usług do czasu usunięcia uchybień. Na razie hotel działa bez zakłóceń.