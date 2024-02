KLM - 155 kierunków na lato i więcej lotów do Amsterdamu z Polski

Kolejne zmiany planowane przez przewoźnika w sezonie wiosna-lato 2024 obejmują wznowienie lotów do Tel Awiwu od 1 kwietnia. Do co najmniej 19 maja połączenie to będzie odbywało się z międzylądowaniem w Larnace na Cyprze. „KLM uzależnia swoje operacje od warunków bezpieczeństwa w regionie i uważnie monitoruje sytuację pod tym względem” - czytamy sugestię odnoszącą się do sytuacji Strefie Gazy.

Więcej lotów z Polski do Amsterdamu

Linia zapowiada też inwestowanie w swoją europejską siatkę połączeń, gdzie chce zwiększyć liczbę lotów w wybranych krajach. Ma między innymi plany dotyczące Polski - w porównaniu z ubiegłorocznym latem, będzie więcej lotów do Amsterdamu z portów regionalnych, zwłaszcza z Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Ze stolicy Małopolski KLM zaplanował od trzech do czterech lotów dziennie, z Wrocławia – podobnie jak w sezonie zimowym - będą realizowane dwa połączenia dziennie, a podróżni z Gdańska będą mieli do dyspozycji cztery loty dziennie (wiosną do końca czerwca, we wrześniu i w październiku) oraz trzy loty dziennie w czasie wakacji, w lipcu i sierpniu.

Ponadto KLM będzie latał średnio cztery razy dziennie z Warszawy, a z Poznania – podobnie jak zimą – zaoferuje codzienne połączenie z Amsterdamem.

Pozostając w Europie, w letnim rozkładzie KLM przybędzie lotów na trasach z Amsterdamu do Edynburga, Newcastle, Glasgow, Southampton, Pragi, Bolonii, Florencji i Genui. Linia zaoferuje też codzienne połączenia do Billund, Stavanger, Nicei i pozostawi w rozkładzie otworzoną w październiku trasę do Marsylii.