Najlepszy luty katowickiego lotniska. "Cały początek roku rekordowy"

Z połączeń regularnych, obsługiwanych przez linie Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti (Lufthansa), skorzystało 203,7 tysiąca pasażerów, o 6,2 procent więcej niż rok wcześniej. Najchętniej lecieli na trasach do Dortmundu, Londynu-Stansted, Londynu-Luton, Aten i Abu Zabi.

Lotami czarterowymi poleciało 99,3 tysiąca pasażerów, czyli 71,1 procent więcej, porównując rok do roku. Ci podróżni najczęściej wybierali rejsy do Hurghady, Marsa Alam, Szarm el-Szejk, na Zanzibar i do Antalyi.

W lutym 2024 roku w Katowice Airport odnotowano 2 588 startów i lądowań samolotów, czyli o 289 więcej (+12,6 procent) niż rok wcześniej.

W sumie przez dwa pierwsze miesiące 2024 roku przez katowickie lotnisko przewinęło się 611,4 tysiąca pasażerów, czyli o 17,8 procent więcej niż w tym samym czasie zeszłego roku.