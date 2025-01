Turyści chcą chronić środowisko, ale nie za swoje pieniądze

Raport WTTC przedstawia siedem kluczowych rekomendacji, które pomogą branży turystycznej działać w zrównoważony sposób i przekonywać do tego klientów. Jedną z nich jest podkreślanie ekonomicznych i osobistych korzyści ze zrównoważonego podróżowania, kolejną zadbanie, by przyjazne dla środowiska opcje były łatwo i wygodnie dostępne, ale także wprowadzenie systemu nagród motywacyjnych, co miałoby zachęcić do większego zaangażowania.

Wiele firm turystycznych dba o środowisko

Raport podkreśla, że dostosowane działania marketingowe, które bezpośrednio odnoszą się do wartości i potrzeb poszczególnych konsumentów, znacznie zwiększają zaangażowanie klientów. Tworzenie ofert w sposób, który sprawia, że te zgodne ze zrównoważonym rozwojem stają się domyślnym wyborem, może ułatwić proces podejmowania decyzji i poprawić doświadczenia klientów.

Wiele firm aktywnie działa już na rzecz środowiska i informuje o tym klientów. Na przykład Intrepid Travel wyraźnie oznacza trasy podróży pod kątem ich oddziaływania i automatycznie kompensuje emisje. Iberostar wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zmniejszyć marnowanie żywności, natomiast Hilton wyposażył ponad 1800 hoteli w punkty ładowania pojazdów elektrycznych, a prawie jedna trzecia jego obiektów w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryki jest zasilana w całości energią odnawialną.

WTTC wzywa wszystkich liderów branży turystycznej do wykorzystania niniejszego raportu w celu zainspirowania innowacji i wytyczenia zrównoważonej ścieżki naprzód.