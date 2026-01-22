54 min. 11 sek.

Maciej Szczechura: Co roku Rainbow rośnie dwucyfrowo, teraz też jesteśmy na tej ścieżce

Biurom podróży coraz trudniej rosnąć. Jak sobie z tym radzi jeden z największych polskich touroperatorów? Czy dlatego szuka rozwoju w Rumunii? Czy zamierza wykorzystać nowe przepisy dotyczące gwarancji i kiedy kupi własne samoloty? Na te i wiele innych pytań odpowiada w kolejnym odcinku „Turystyka.rp.pl” prezes biura podróży Rainbow Maciej Szczechura.

Biuro podróży Rainbow rosło dynamicznie w ostatnich trzech latach. Każdy rok poprzedni był rokiem rekordowym, zarówno, jeżeli chodzi o liczbę klientów, jak i wyniki finansowe – relacjonuje Szczechura.

Reklama Reklama

Niemniej presja konkurencyjnych firm wymusza na polskim rynku precyzyjne dostosowanie podaży ofert do popytu, każdy touroperator chce dla siebie zdobyć jak największą część rynku. Ale są granice – inaczej trzeba sprzedawać wyjazdy poniżej kosztów. – Pierwszym efektem takiej nadpodaży, czyli większej liczby ofert w stosunku do tego, ile klientów się pojawia, żeby te oferty kupić, jest obniżanie ceny – wyjaśnia Szczechura.

Dlatego w 2025 r. Rainbow musiał ciąć wcześniej przygotowany program. Klienci odczuwają to w ten sposób, że touroperator kasuje loty i przenosi ich do innego samolotu, czasem nawet wylatującego z innego miasta.

Czasem też do odwoływania lotów, a nawet całych kierunków zmusza biura podróży sytuacja polityczna, jak ostatnio w przypadku napięcia w Wenezueli, a wcześniej konfliktu między Hamasem a Izraelem.

– Jeżeli chodzi o konflikty, Rainbow akurat jest firmą, która ma mocną pozycję, bo jesteśmy obecni w ponad 100 krajach świata i oferujemy trzy tysiące hoteli. To już dla nas chleb powszedni, każdy w firmie wie, co ma robić w nagłych sytuacjach, żeby zminimalizować negatywne skutki takiej sytuacji – relacjonuje prezes Rainbowa.