Urlop 2024. Do wykorzystania osiem długich weekendów

Pierwszą okazję do dłuższego wypoczynku przyniesie styczeń - pisze platforma rezerwacyjna eSky.pl w komunikacie prasowym. Nowy Rok wypada w przyszłym roku w poniedziałek, a Trzech Króli w sobotę, a to oznacza, że pracodawcy muszą wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za sobotnie święto. Jeśli wyznaczą piąty lub ósmy dzień miesiąca, to będzie można udać się na ośmiodniowy odpoczynek przy wykorzystaniu trzech lub czterech dni urlopowych.

- Druga połowa grudnia to ostatni dzwonek, aby zarezerwować europejski city break w świątecznym wydaniu i nie wydać na to fortuny. W najpopularniejszych miastach w okresie zimowym wciąż będzie można odwiedzać jarmarki i czuć atmosferę świąt. Z naszych danych wynika, że kilkudniowa podróż w ofercie wakacje lub city break lot + hotel jest dostępna już od 800 zł od osoby w wypadku Rzymu i Londynu, podczas gdy bilet i nocleg w Berlinie, Wiedniu i Paryżu kosztują obecnie od 1,3 tysiąca złotych od osoby - mówi ekspert eSky.pl Deniz Rymkiewicz, cytowany w komunikacie.

ESky.pl

W kwietniu wystarczy wykorzystać cztery dni urlopu - od 2 kwietnia (wtorek) do 5 kwietnia (piątek) - aby cieszyć się nawet dziewięciodniowym odpoczynkiem od 30 marca do 7 kwietnia. Podróż w tym czasie na przykład na Teneryfę lub do Dubaju kosztuje już od 2,5 tysiąca złotych od osoby (lot + siedem noclegów). Z kolei city break we Włoszech, w Czarnogórze czy Gruzji można zorganizować już za 500 złotych od osoby (przelot i nocleg).