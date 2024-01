Nad Bałtykiem turystów z Polski jest więcej niż przed rokiem. Przyjadą też Czesi

- Obecnie hotel musi być trochę „miastem w mieście”, czyli mieć szereg usług, które zapewnią gościom ciekawe spędzenie czasu, gdy pogoda okaże się nieciekawa. Jedno jest pewne: turyści zaczynają doceniać zimę nad morzem i mówimy nie tylko o turystach z zagranicy – dodaje Mojsiuk, cytowana w komunikacie Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

Reklama

Zimowe zainteresowanie Bałtykiem rośnie

Jak dalej wyjaśnia pani prezes, duże obłożenie to wynik mniejszej podaży – zamkniętych jest bowiem wiele mniejszych pensjonatów, a niektóre miejscowości nadmorskie, które latem tętnią życiem, zimą zapadają w sen zimowy.

- Świnoujście, Kołobrzeg, Międzyzdroje, coraz bardziej Rewal i Pobierowo. To są miejscowości, które mają aspiracje do bycia kurortami całorocznymi z rozbudowaną ofertą turystyczną i sportową. Tutaj mamy duże zainteresowanie turystów z Polski. Turystów z Niemiec także nie brakuje, ale jest ich zdecydowanie mniej niż w roku ubiegłym i w wakacje, co traktujemy jako konsekwencje kryzysu gospodarczego w Niemczech – mówi Mojsiuk.

– Ferie zimowe trwają kilka tygodni. Teraz zaczynają się między innymi w województwie zachodniopomorskim. Zimowy szczyt zainteresowania Morzem Bałtyckim przypadnie na przełom stycznia i lutego – dodaje.