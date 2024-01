Ceny noclegów w górach rosną z dnia na dzień. "Im bliżej ferii tym drożej"

Gości szukających lepszych warunków wypoczynku, pociągają obiekty w wyższym standardzie, na przykład w Białce Tatrzańskiej. Tutaj średnia cena wyliczona na podstawie z zrobionych już rezerwacji sięgnęła 166 złotych.

Polacy chcą wypoczywać dłużej

– To, co cieszy właścicieli obiektów noclegowych, to wydłużenie się czasu rezerwowanego wypoczynku. W zeszłym roku wynosiła średnio mniej niż trzy dni, a w tym roku są to cztery dni – zauważa Zaniewski.

Nocowanie.pl podpowiada, że ci, którzy szukają tańszych wyjazdów znajdą je w mniej zatłoczonych miejscowościach górskich. „Dobre ceny mają dla nich gospodarze obiektów noclegowych w Bukowinie Tatrzańskiej – średnia cena za osobę za noc wynosi tu obecnie 87 złotych, Poroninie (84 złote), Kościelisku (92 złote) czy Białym Dunajcu (97 złotych)” - czytamy.

Nad morzem liczba rezerwacji jest zdecydowaną mniejsza, ale też rośnie. Najpopularniejsze o tej porze roku są Kołobrzeg, gdzie średnia cena noclegu dla jednej osoby wynosi 76 złotych, Gdańsk z ceną 94 złotych i Świnoujście za 72 złote – podaje serwis.