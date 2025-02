Nowi członkowie władz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Obecnie zarząd IGHP składa się z sześciu osób: prezesa Izby Ireneusza Węgłowskiego, wiceprezesów Juliana Bystrzanowskiego, Piotra Dwurnika, Piotra Kwiatkowskiego, Marcina Mazura (skarbnik) i sekretarza generalnego Krzysztofa Szadurskiego.

Marcin Mazur z branżą hotelarską i gastronomiczną jest związany od prawie 25 lat. W 2012 roku, jako general manager, odpowiadał za otwarcie pięciogwiazdkowego H15 Boutique Hotel w Warszawie. W kolejnych latach do roku 2022, pełniąc funkcję dyrektora generalnego spółki, zarządzał zarówno H15 Boutique, jak i należącym do tej samej grupy Hotelem Francuskim, a także nadzorował otwarcie H15 Palace.

Od 2021 roku współzałożyciel i prezes spółek zarządzających restauracjami pod marką The Eaterym w tym restauracji The Eatery przy ul. Koszykowej i The Eatery Trad. przy Wybrzeżu Kościuszkowskim.

W 2024 roku wyróżniony w prestiżowym rankingu Top 50 Najlepszych Restauratorów Forbes & For. Członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego od 2017 roku. Z ramienia IGHP członek Rady i współtwórca Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Piotr Dwurnik to doświadczony menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, turystyką i hotelarstwem. Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2018 roku prezes PT „Łysogóry” w Kielcach.