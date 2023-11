Wyższe ceny biletów nie szkodzą

– Szczyt sezonu letniego jeszcze bardziej przybliżył europejskie porty lotnicze do pełnego ożywienia ruchu pasażerskiego dzięki popytowi w dużej mierze przeciwstawiającemu się presji inflacyjnej i mimo znacznie wyższych cen biletów lotniczych i napięć geopolitycznych – komentuje cytowany w raporcie dyrektor generalny ACI Europe Olivier Jankovec.

Jak podkreśla, że choć ogólny obraz sytuacji jest pozytywny, widać znaczące różnice w wynikach ruchu zarówno na rynku krajowym, jak i regionalnie. Z jednej strony to wynik wojny w Ukrainie, z drugiej zmian strukturalnych na rynku lotniczym. Obecnie króluje popyt rekreacyjny i mieszany, który nadal skupia się głównie na trasach wewnątrzeuropejskich i transatlantyckich, co w dużej mierze napędzane jest zwiększaniem wolumenów przez przewoźników ultraniskokosztowych.

Jankovec tłumaczy też, że w przeciwieństwie do linii lotniczych, które mogą nagiąć swoją politykę cenową, a w konsekwencji osiągać rekordowe zyski, lotniska w dalszym ciągu zmagają się ze skutkami inflacji, której nie mogą skompensować poprzez podniesienie opłat. To powoduje, że ich rentowność pozostaje poniżej poziomu niezbędnego do inwestowania w rozwój.