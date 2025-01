Badanie. Rekordowy odsetek Polaków wyjedzie w tym roku na ferie

Foto: Compensa

Niezależnie od kierunku podróży najpopularniejszymi aktywnościami są piesze wędrówki (48 procent wskazań) oraz zwiedzanie zabytków i atrakcji turystycznych (46 procent). Część urlopowiczów planuje po prostu odpocząć i deklaruje, że nie będzie podejmować żadnych aktywności (34 procent). Co trzeci ankietowany będzie jeździć na nartach, co piąty wybierze łyżwy, a co dziesiąty snowboard lub narty biegowe.

Ferie znów będą droższe

W tym roku przepytani przez Compensę Polacy planują przeznaczyć na zimowy wyjazd więcej pieniędzy niż w ubiegłych latach. Powodem jest wzrost kosztów wypoczynku.

42 procent badanych deklaruje, że zapłaci za wyjazd 1500-3000 złotych od osoby. Rok temu taki przedział wskazało 33 procent respondentów, a dwa lata temu 30 procent.

Wydatki rzędu 3000-4500 złotych od osoby deklaruje 18 procent ankietowanych wobec 15 procent w 2024 roku i 12 procent w 2023 roku.