Budżet państwa podpisany. Turystyka bez 50 milionów złotych

Co ciekawe, rząd zdecydował się jednocześnie zredukować wydatki na program promowania turystyki przez wydarzenia sportowe i samych sportowców. Program wymyślony i wdrożony jeszcze za czasów poprzedników, a konkretnie Kamila Bortniczuka (Zjednoczona Prawica) kiedy kierował on Ministerstwem Sportu i Turystyki, miał zapewnić co roku 60 milionów złotych na ten cel. W tym roku zostało z tej sumy w budżecie zaledwie 10 milionów złotych.

W tym samym czasie budżet w części „sportowej” kształtował się następująco: w 2021 roku 1,4 miliarda złotych, w 2022 roku 1,68 miliarda złotych, w 2023 roku 3,53 miliarda złotych, w 2024 roku 4,23 miliarda złotych, a w 2025 roku – 3,45 miliarda złotych (zmniejszenie budżetu wynika z mniejszych wydatków przewidzianych na kończący się program „Olimpia”).

Turystyka poza zainteresowaniami polityków

Charakterystyczne, że podczas prac w parlamencie posłowie (ani senatorowie) nie poświęcili wydatkom na turystykę więcej czasu. Skupili się na części dotyczącej sportu.

Poseł sprawozdawca, Krzysztof Grabczuk (Koalicja Obywatelska), odnotował jedynie z obowiązku, że „dochody z turystyki wzrastają, zatem dobrą rzeczą jest, że wzmacniamy i promujemy turystykę w naszym kraju. Chodzi o to, żeby po pierwsze zachęcić Polaków do turystyki wewnętrznej, by Polacy jak najczęściej odwiedzali również nasze regiony, ale też, by zachęcić turystów z zagranicy, by chcieli odwiedzać nasze regiony i tutaj zostawiać swoje środki finansowe”.

– Wystarczy w internecie kliknąć, by się dowiedzieć, złotówka wydana na turystykę to ponad trzy złote zwrotu do budżetu – mówił z kolei poseł opozycji Marek Matuszewski (PiS). - Jeśli tak jest, to warto patrzeć na to rynkowo i więcej dać na POT, żeby oni to [promocję polskiej turystyki] rozkręcili, aby z tej złotówki te trzy złote albo więcej było tych środków.