Wśród tych 833,6 tysiąca ze stycznia tego roku najwięcej, bo 534,8 tysiąca wybrało wycieczkę czarterową, 188,2 tysiąca wyjazd innym środkiem transportu (najczęściej chodzi o regularne linie lotnicze i autokary), a 110,6 tysiąca zdecydowało się na podróż w kategorii „kraj i bliska zagranica”

Przy czym najszybciej rosło zainteresowanie klientów biur podróży tą drugą formą wyjazdu – innymi środkami transportu. Tu wzrost wyniósł 8,1 procent, licząc rok do roku. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowały się podróże z wykorzystaniem czarterów – było ich 7,3 procent więcej. Najgorzej wypadły imprezy krajowe (i bliska zagranica), ich wynik pokazał bowiem spadek i to dwucyfrowy – o 17,2 procent w porównaniu ze styczniem 2024 roku.

Od października dwucyfrowy wzrost liczby klientów w biurach podróży

Jak zmienia się cały ruch w biurach podróży, w miesiącach, w których już większość dużych touroperatorów sprzedawała sezon letni 2025, czyli od października do końca stycznia? Organizatorzy obsłużyli w tym czasie 2,65 miliona klientów, co oznaczało wzrost rok do roku o 17,6 procent. W tej liczbie 1,46 miliona to osoby, które skorzystały z imprez czarterowych, 610 tysięcy z wyjazdów „innymi środkami transportu” niż czarter, a 580 tysięcy z podróży krajowych i do bliskiej zagranicy. Odpowiednio było to 21, 24,6 i 4 procent wzrostu.

W dwóch pierwszych kategoriach wyjazdów, ujętych w statystykach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako czartery i „inne środki transportu”, mieszczą się wyjazdy klientów biur podróży za granicę, a to oznacza, że na tę formę wypoczynku zdecydowało się 78,1 procent (2,07 miliona) wszystkich korzystających z turystyki zorganizowanej. Pozostali wybrali oferty spędzenia urlopu w kraju.



Powstaje wiele nowych biur podróży. Jest ich już prawie 5,1 tysiąca

Z danych TFG wynika też, że w styczniu w kasie tej instytucji przybyło 10,1 miliona złotych wpłaconych w formie składek przez organizatorów wyjazdów (rok wcześniej 9,4 miliona złotych). Średnia składka na jednego klienta wyniosła 12,16 złotego (rok wcześniej 11,71 złotego).

Ostatecznie stan konta TFG pokazał w styczniu 465,9 miliona złotych, o 115,5 miliona złotych więcej niż w styczniu 2024 roku. Co ciekawe, TFG był uruchomiony w listopadzie 2024 roku ze względu na niewystarczającą gwarancję biura Tamada, które ogłosiło niewypłacalność. TFG w styczniu musiał wypłacić jego klientom 173,3 tysiąca złotych i nie był to koniec rozliczeń, ponieważ kolejną transzę szykował do wypłacenia w lutym.