Czego goście oczekują od hotelarzy? Cyfrowej obsługi i programów lojalnościowych

Inwestycję w takie rozwiązania zapowiada co czwarta firma w Polsce (to wzrost o 8 punktów procentowych od 2022 roku).

Polscy konsumenci przyznali także, że chcą korzystać z aplikacji, które pomogą im usprawnić check-in/check-out, i są gotowi pomagać firmom w zapamiętywaniu ich preferencji. 41 procent badanych z chęcią pobierze aplikację na telefon, co trzeci preferuje miejsca, w których lojalność klienta nagradza się puntami bądź innymi bonusami.

Gdy jednak przedsiębiorców, m.in. związanych z branżą hospitality, zapytano, czy oferują klientom programy lojalnościowe, prawie jeden na trzech odpowiedział przecząco (28 procent). Powód? Brak danych umożliwiających podjęcie decyzji.

Mieć więcej to wiedzieć więcej

Goście hotelowi mogą wybrać kontakt w recepcji, aplikację, stronę internetową czy portale pośredniczące, jak Booking.com. Hotele podążające z duchem cyfrowej transformacji wiedzą, że obecność w każdym z tych miejsc i pozostawienie wyboru klientowi to krok w kierunku skutecznej ekspansji. Każdy kanał to skarbnica wiedzy o gościu, a najwięcej o nim mówi jego płatność, m.in. jaką metodą i walutą płaci, jakie produkty najczęściej wybiera, jak często podróżuje.

Korzystając z tego typu danych, firmy mogą tworzyć profile gości uwzględniające częstotliwość pobytów, członkostwo w programach lojalnościowych i preferencje dotyczące usług. Taka wiedza jest niezbędna do zatrzymania gości na kolejne lata i pomaga np. w przygotowaniu programów, opierających się na rzeczywistych upodobaniach. To z kolei bardzo docenia już co drugi Polak, który chce, by jego doświadczenie było skrojone na miarę (53 procent).