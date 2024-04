„Lex Kamilek” już obowiązuje, a wielu hotelarzy nawet o nim nie słyszało

Ankietowani jasnych wytycznych oczekiwaliby między innymi od nadzorujących ich działalność samorządów.

Ci z ankietowanych, którzy już coś słyszeli albo nawet rozpoczęli wdrażanie własnych procedur, dowiedzieli się o nowych przepisach z mediów (38 procent), mediów społecznościowych (23 procent), portali branżowych (15 procent), od kolegów z branży (10 procent), stron urzędowych (8 procent).

W grupie „poinformowanych” 37 procent deklaruje wprowadzenie procedur reagowania na przypadki przemocy wobec dzieci, a 14 procent - szkoleń dla personelu z zakresu ochrony małoletnich. 39 procent zapewnia, że wprowadziło procedury identyfikacji dziecka i jego relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa ono w obiekcie. Jednak to właśnie ten wymóg budzi wątpliwości pozostałych. Aż 75 procent ankietowanych przyznaje, że od czasu wejścia w życie „lex Kamilek” jeszcze nie legitymowało gości z dziećmi.

Goście czują się niezręcznie

„Nie mam pojęcia, jak można formalnie ustalić, czy osoba przyjeżdżająca z dzieckiem jest jego prawnym opiekunem, dzieci w dowodzie nie ma. Wiem, że powinienem, ale nie wiem, jak to robić” - pisali ankietowani, chociaż rola „identyfikacji relacji” między dziećmi a dorosłymi przebywającymi w obiekcie noclegowym została szczególnie podkreślona w nowych przepisach. W praktyce zapisy ustawy wymagają, by pracownicy obiektu zadawali pytania dotyczące relacji między dorosłymi a dziećmi, upewniali się co do pokrewieństwa i obserwując relacje, sprawdzali, że nie dzieje się nic niepokojącego.